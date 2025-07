Taça Cidade Brasiléia define semifinalistas em jogos de tirar o fôlego com duelos decisivos nesta quinta (17) e sexta (18)

Quartas de final da 1ª Divisão acontecem nesta quinta (17) e sexta (18), com entrada gratuita e expectativa de grandes públicos

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo chega à fase decisiva com as quartas de final da Taça Cidade Brasiléia – 1ª Divisão, reunindo os melhores times do município em jogos que prometem equilíbrio e alto nível técnico. As partidas acontecem nesta quinta (17) e sexta-feira (18), no Estádio José Guiomard dos Santos, com entrada franca e organização da Prefeitura de Brasiléia, em parceria com o Governo do Acre.

O Gerente de Esportes, Clebson Venâncio, destacou o sucesso da competição: “A Taça Cidade voltou com força total, graças ao apoio do Prefeito Carlinhos do Pelado (PP), e da comunidade. Agora é a hora da fase mais emocionante”. Além da 1ª Divisão, o campeonato terá em breve as semifinais das categorias Máster, Feminino e Sub-17, consolidando-se como o maior evento esportivo local.

Confira os jogos das quartas de final:

Além de definir os melhores times do município, a Taça Cidade Brasiléia se consolida como um símbolo de identidade esportiva, impulsionando atletas locais e fortalecendo a paixão pelo futebol. O campeonato vai além das quatro linhas – é um projeto de incentivo ao esporte e à comunidade, refletindo o compromisso com o desenvolvimento social através do futebol.

“Não é só uma competição, é a materialização do orgulho da nossa terra pelos seus atletas”, reforça Clebson Venâncio, Gerente de Esportes. Com estádio lotado, jogos de alto nível e uma estrutura que valoriza os times locais, a Taça Cidade se firma como o maior evento esportivo do município, unindo torcedores e revelando talentos.

Programação imperdível:

Quinta-feira (17/07)

⚽ 18h30 – Epitaciolândia x Milan (clássico regional)

⚽ 20h30 – Boleiros x Ronsy (revanche emocionante)

Sexta-feira (18/07)

⚽ 18h30 – Anjos da Bola x Descendentes (jogo de estilos opostos)

⚽ 20h30 – Auto Peças Cunha x Juventus (disputa técnica acirrada)

Equipes que brilharam na competição, fotos assessoria:

Torcedores podem esperar duas noite de emoção esportiva e integração comunitária no principal estádio da cidade.

A Prefeitura de Brasiléia reforça: entrada franca para todos os jogos, com estrutura completa para receber as torcidas. “Este é o momento que todos esperavam – os melhores times, os jogos mais emocionantes e a chance de ver de perto o futuro campeão”, afirma Clebson Venâncio, Gerente de Esportes.

Não perca os jogos que vão marcar o futebol da região! #TaçaCidadeBrasiléia #FutebolQueMove

