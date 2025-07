Taça Cidade Brasiléia define semifinalistas após jogos eletrizantes

ADB, Auto Peças Cunha, Club dos Boleiros e Epitaciolândia avançam e disputam vaga na final no fim de julho

A Taça Cidade Brasiléia de Futebol tem seus quatro semifinalistas da 1ª divisão após dois dias de jogos intensos no Estádio José Guiomard dos Santos. As quartas de final, realizadas na quinta (17) e sexta-feira (18), consagraram ADB, Auto Peças Cunha, Club dos Boleiros e Epitaciolândia, que agora brigam por uma vaga na grande decisão.

Como chegaram às semifinais:

Epitaciolândia venceu o Milan (17/07).

Boleiros superou a equipe Ronsy em um jogo emocionante (17/07).

ADB derrotou os Descendentes (18/07).

Auto Peças Cunha eliminou o Juventus (18/07).

Em um confronto decisivo pelas quartas de final da Taça Cidade Brasiléia de Futebol, a ADB confirmou sua força ao derrotar os Descendentes na quinta-feira (18/07), no Estádio José Guiomard dos Santos. Com o resultado, a equipe garantiu vaga entre os quatro melhores da competição e agora se prepara para enfrentar a equipe do Auto Peças Cunha nas semifinais, previstas para o final de julho.

A vitória consolida a equipe do ADB como uma das grandes candidatas ao título, somando-se a Boleiros, Epitaciolândia e Auto Peças Cunha na fase decisiva do torneio.

Próximo desafio

Semifinal: ADB x Auto Peças Cunha (final de julho). Ambiente de torcida vibrante no Estádio José Guiomard

O caminho para o título está aberto! ⚽💪 Quem você acha que leva a melhor no duelo entre ADB e Auto Peças Cunha?

Em jogo disputado no Estádio José Guiomard dos Santos, o elenco do Auto Peças Cunha garantiu sua classificação para as semifinais da Taça Cidade Brasiléia ao eliminar o Juventus na quinta-feira (18/07). Com um desempenho sólido, a equipe se junta a ADB, Club dos Boleiros e Epitaciolândia na fase decisiva do torneio.

Destaques da classificação:

Elenco do Auto Peças Cunha mostra consistência e avança à próxima fase

Confronto nas semifinais: Auto Peças Cunha x ADB (final de julho)

Quem você aposta para a grande final? ⚽🔥 equipe do Auto Peças Cunha garantiu sua classificação para as semifinais e sonha como título #TaçaBrasiléiaEmAção

Após garantir sua classificação nas quartas de final, o time de Epitaciolândia se prepara para um dos jogos mais aguardados das semifinais contra o Club dos Boleiros. O confronto, que acontecerá no Estádio José Guiomard dos Santos no final de julho, promete movimentar o cenário esportivo da região.

O caminho até aqui:

Epitaciolândia eliminou o Milan com autoridade

Confronto nas semifinais: Epitaciolândia x Club dos Boleiros

O que esperar:

Duelo de estilos: Equipe organizada de Epitaciolândia x Força ofensiva do Club dos Boleiros

Torcida calorosa: Expectativa de grande público no estádio

Vaga na final: Tudo ou nada para chegar à decisão do torneio

Quem você aposta para a grande final? Equipe do Epitaciolândia garantiu sua vaga, vai forte em busca do título ⚽🔥 #TaçaBrasiléiaEmAção

O Club dos Boleiros escreveram mais um capítulo de sua trajetória na Taça Cidade Brasiléia ao superarem a resistente equipe da Ronsy em partida válida pelas quartas de final. O triunfo classifica o time para as semifinais, onde enfrentará a equipe de Epitaciolândia em um dos jogos mais aguardados da competição.

Destaques do confronto:

Club dos Boleiros x Epitaciolândia

Jogo equilibrado e de alto nível técnico

Grande atuação coletiva do Club dos Boleiros

Ambiente de torcida vibrante no Estádio José Guiomard

Local: Estádio José Guiomard dos Santos

Data: Final de julho (para o final de julho)

Você acredita no caminho do Club dos Boleiros até o título? 👊🔥 #TaçaBrasiléia #FutebolRegional

Os quatro classificados são:

Semifinais:

ADB vs. Auto Peças Cunha Boleiros vs. Epitaciolândia

A competição, organizada com apoio da Prefeitura de Brasiléia, tem se destacado pelo envolvimento da comunidade, alto nível técnico e valorização do futebol local. Agora, os times se preparam para as semifinais, que prometem agitar ainda mais o cenário esportivo da região de fronteira.

Agora, os times se preparam para as semifinais, que prometem ser jogos intensos e decisivos. Quem você acha que vai avançar para a final? 🚀⚽ #TaçaBrasiléia #FutebolQueMove

Vídeo assessoria:

