Szczesny e Lewandowski brilham, e Polônia vence Arábia Saudita

Por OGol

A Polônia enfrentou a Arábia Saudita, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo do Catar, e venceu por 2 a 0. Os destaques ficam com Szczesny que defendeu um pênalti na primeira etapa e fez defesas espetaculares durante o jogo, e com Lewandowski, que marcou seu primeiro gol em Copas.

Agora com quatro pontos, a Polônia assume a liderança do grupo. Os poloneses tentam garantir a classificação contra a Argentina na próxima rodada, no dia 30 de novembro, às 16h. A Arábia Saudita enfrenta o México, no mesmo dia e no mesmo horário, e também precisa da vitória para se classificar.

Primeiro tempo agitado

A partida começou muito disputada. Nenhuma das equipes conseguiu manter a posse de bola e o jogo ficou concentrado no meio-campo. Até que, aos 12 minutos, a Arábia Saudita chegou com perigo. Kanno recebeu passe na área e bateu de primeira. Szczesny fez bela defesa e salvou a Polônia.

A quantidade de faltas cometidas chamou a atenção no primeiro tempo. Com apenas 20 minutos jogados, o árbitro Wilton Pereira Sampaio já tinha marcado oito faltas e distribuído quatro cartões amarelos, sendo três para a Polônia.

Após parecer perdida em campo no começo do jogo, a Polônia se organizou e diminuiu o ímpeto dos Sauditas no ataque. No entanto, os poloneses não conseguiam criar jogadas de perigo no ataque, e nesse cenário, Lewandowski quase não tocou na bola.

Aos 42, a Polônia conseguiu quebrar a pressão Saudita. Szczesny lançou Cash, que tabelou no meio, foi a linha de fundo e cruzou para Lewandowski na área. O camisa 9 dividiu com o goleiro, ficou com o rebote e tocou Zielinski. De primeira, o meia mandou uma pancada e abriu o placar para os poloneses.

Cinco minutos depois, a Arábia Saudita teve a chance do empate. Bielik derrubou Al-Shehri na área, e após revisar o lance no VAR, o árbitro marcou pênalti. Salem bateu de perna esquerda e Szczesny defendeu. Al-Burayk pegou o rebote e finalizou de primeira. Szczesny mostrou reflexo sensacional e fez milagre, segurando a vitória parcial da Polônia até o intervalo.

Lewandowski decide e Polônia garante a vitória

A primeira oportunidade real de gol veio aos dez minutos. Após bate e rebate na área polonesa, Salem ficou com a sobra e saiu na cara do gol. O camisa 10 finalizou rasteiro, e Szczesny salvou a Polônia novamente.

Na sequência, a Arábia Saudita teve duas novas chances com Al-Brikan e Kanno. Primeiro, Al-Brikan recebeu na área e mandou uma pancada de perna esquerda, mas a bola foi para fora. Depois, a Polônia errou na saída de bola, e Kanno teve ótima oportunidade de empatar, mas finalizou por cima do gol.

A Polônia respondeu com dois contra-ataques. Aos 18, Milik recebeu cruzamento na área e cabeceou a bola no travessão. Três minutos depois, em jogada idêntica, Lewandowski completou cruzamento e a bola bateu na trave outra vez.

O jogo continuou aberto na segunda etapa, mas aos 36, uma falha da defesa Saudita deu números finais ao jogo. Lewandowski roubou a bola de Al-Malki na entrada da área, ficou livre para finalizar. Com uma batida de perna esquerda, o atacante balançou as redes, fez 2 a 0 para Polônia e fez seu primeiro gol em uma Copa do Mundo.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários