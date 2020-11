Susto! Taxi perde controle ao tentar ultrapassagem na BR 317 e cai em barranco

Um acidente ocorrido durante a manhã desta segunda-feira, dia 30, por pouco não termina em tragédia na BR 317 (Estrada do Pacífico), quando um taxi tentou uma ultrapassagem e perdeu o controle, caindo em seguida em um barranco com vários passageiros dentro.

As imagens em vídeo mostram o momento da ultrapassagem e do acidente. O acidente ocorreu no km 8 sentido Brasiléia/Assis Brasil e deixou três passageiros com lesões, sendo socorridos por terceiros até o hospital Raimundo Chaar, na cidade.

Uma criança de 10, uma jovem de 22 e um ancião de 71 anos, foram atendidos pela equipe plantonista, onde receberam os primeiros socorros e ficaram em observação, podendo serem liberados no decorrer do dia. Todos passam bem apesar do susto.

O motorista do carro modelo Toyota/Etius, placas NXR 6396, do município de Brasiléia, não foi identificado pela equipe do 6º Ciretran, que esteve no local para registrar dados sobre o incidente.

No loca, se observa que o mato absorveu o impacto do veículo e caso fosse pouco metros à frente, poderia ter uma cena muito pior. O veículo ficou no local para ser retirado pelo proprietário e o caso está sendo levantado pelas autoridades competentes.

