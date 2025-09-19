Suspeitos são presos por envolvimento no desaparecimento de jovem

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Feijó, deflagrou uma operação para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Judiciário da Comarca de Feijó, em investigação que apura o desaparecimento de Misael da Silva Freitas, de 29 anos.

Até o momento, três mandados foram cumpridos, resultando na prisão de três suspeitos de envolvimento no caso. As apurações iniciais apontam que Misael pode ter sido vítima de homicídio, embora o corpo ainda não tenha sido localizado.

Durante as diligências, foram apreendidos diversos materiais que podem auxiliar no andamento das investigações, incluindo celulares, notebook, pendrives, caderno de anotações, cheques, quantia em dinheiro, material utilizado para embalar drogas, balança de precisão e chumbo.

Misael desapareceu após sair de casa para cumprir mais um período de serviço no seringal Nazaré, localizado na zona rural de Feijó. Como não retornou, familiares registraram boletim de ocorrência no início de setembro na Delegacia de Polícia Civil do município. O delegado Dione Lucas, responsável pelas investigações, destacou a importância das ações realizadas até aqui. “Estamos avançando de maneira significativa no esclarecimento desse caso. Conseguimos efetuar prisões importantes e recolher materiais que irão contribuir para o aprofundamento da investigação. Nosso compromisso é chegar à verdade dos fatos, localizar o corpo da vítima e responsabilizar todos os envolvidos”, afirmou. As investigações seguem em andamento, com foco no cumprimento de outros mandados e na localização do corpo de Misael, a fim de esclarecer totalmente as circunstâncias do crime.

