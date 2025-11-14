Suspeitos de matar Micaias são atingidos em intervenção policial no Triângulo; um morre e outro é preso

Conecte-se conosco

Dupla ligada ao Bonde dos 13 é apontada pela polícia como autora de homicídios no Taquari e de outros crimes em Rio Branco.

Uma intervenção policial realizada na madrugada desta sexta-feira (14), no bairro Triângulo Novo, em Rio Branco, terminou com um adolescente morto e um jovem preso. Ambos são apontados pela Polícia Civil como suspeitos de envolvimento no assassinato de Micaias Santos Almeida, de 18 anos, ocorrido em fevereiro deste ano no bairro Taquari, além de outros homicídios registrados na capital acreana.

O morto foi identificado como Yago Silva e Silva, 16 anos, conhecido como “Sinistro”. Já o preso é Eduardo Queiroz Veríssimo, 23, apelidado de “Caboco”, que havia saído recentemente do presídio, onde respondia como suposto autor da morte de Micaias. De acordo com a polícia, os dois integravam o Bonde dos 13 (B13) e eram considerados criminosos de alta periculosidade, com passagens por homicídio, tráfico de drogas e outros delitos. Ambos atuavam na segurança de pontos de venda de drogas na região do Triângulo, especialmente na Rua Padre José.

A polícia afirma ainda que Yago também era investigado pelas mortes de Luiz Afonso da Cunha, 47 anos, e Adálio de Águiar Fernandes, 48 anos, assassinados em 22 de junho de 2024 dentro de uma distribuidora no bairro Taquari, durante uma invasão cometida por cerca de oito criminosos.

Em redes sociais, a dupla aparecia ostentando armas e fazendo apologia ao crime organizado.

Ação policial

A intervenção começou por volta das 21h desta quinta-feira (13), após denúncias de homens armados circulando na Rua Passeio, no Taquari. Por volta da 1h, durante patrulhamento para evitar confrontos entre facções rivais — Bonde dos 13 e Comando Vermelho — policiais avistaram dois suspeitos armados na Rua Padre José, área conhecida pelo tráfico de drogas.

Ao perceberem a aproximação da guarnição, um dos indivíduos tentou esconder a arma e o outro a manteve na mão. Durante a abordagem, um deles — Eduardo — se rendeu. O segundo, Yago, sacou a arma e tentou apontá-la para o policial, que reagiu com um disparo para conter a agressão.

O Samu foi acionado, mas Yago não resistiu aos ferimentos e morreu na ambulância de suporte avançado. Com ele foram encontrados cartuchos calibre 28 e entorpecentes.

A Polícia Técnica realizou a perícia no local, acompanhada por equipes da DHPP e do comando de patrulha. Eduardo afirmou aos policiais que os dois faziam a “segurança” do ponto de venda de drogas e que as armas seriam usadas “apenas para proteção”.

Ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo, associação para o tráfico e tráfico de drogas, sendo levado ileso para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

A morte de Micaias

O jovem Micaias Santos Almeida, de 18 anos, foi morto a tiros no dia 16 de fevereiro deste ano, na Rua Baguari, no bairro Taquari. Ele coordenava um clube de futebol local e atuava em projetos sociais voltados à juventude.

Segundo a investigação, Micaias seguia de bicicleta com um amigo quando foi surpreendido por quatro homens em duas motocicletas. Os criminosos atiraram diversas vezes pelas costas da vítima, que morreu no local. O amigo, André, foi atingido por três disparos, mas sobreviveu.

A polícia aponta Eduardo e Yago como principais suspeitos do ataque. As investigações seguem na Delegacia de Homicídios.

Geral

Homem é preso após agredir filho de 2 anos e ameaçar família em Cruzeiro do Sul

Suspeito, identificado como Esaú, chegou em casa alterado, agrediu a criança e intimidou parentes; Polícia Militar o deteve em flagrante no bairro Saboeiro.

Um homem identificado apenas como Esaú foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira, 13, no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul, após agredir o próprio filho de 2 anos e ameaçar a esposa e demais familiares.

Segundo a denúncia, o suspeito chegou em casa alterado, bateu na criança e ameaçou a companheira, que fugiu com os filhos para a residência dos pais do agressor, onde também estavam outros parentes.

Minutos depois, Esaú apareceu no imóvel bastante exaltado, gritando e exigindo que a esposa saísse para conversar com ele. Diante da recusa da família, passou a proferir ameaças, dizendo que ela “iria pagar” e que a situação “não ficaria assim”.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem em frente à casa, ainda alterado. Após ouvir os relatos das vítimas, os policiais deram voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Geral

Justiça mantém prisão de acusado de matar ex-militar do Exército em Rio Branco

Câmara Criminal do TJAC nega habeas corpus a Hícaro Bruno Borges, apontado como autor do assassinato de Talisson Baltazar; defesa alegava falta de provas concretas.

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou, na sessão da última quinta-feira, 13, o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Hícaro Bruno Borges de Lima, acusado de matar o ex-militar do Exército brasileiro Talisson Baltazar do Nascimento. O réu também responde por tentativa de homicídio na mesma ocorrência.

No recurso, a defesa alegou que a prisão preventiva foi decretada apenas com base em suspeitas, sem a apresentação de elementos concretos que comprovassem a autoria do crime, o que tornaria a medida desproporcional e ilegal.

Hícaro foi preso no dia 8 do mês passado por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em um apartamento localizado na região do 2º Distrito da capital. A Polícia Civil o aponta como o responsável pela execução de Talisson Baltazar, morto na madrugada de 23 de junho deste ano em frente a uma tabacaria na Rua Minas Gerais, em Rio Branco. Durante a ação criminosa, outra pessoa também foi atingida pelos disparos.

Ao analisar o habeas corpus, o relator do processo, desembargador Francisco Djalma, afirmou que não há, neste momento, qualquer ilegalidade evidente que justifique a revogação da prisão. O voto foi acompanhado pelos demais membros da Câmara Criminal.

Recentemente, Hícaro Bruno passou a ser réu pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio relacionados ao caso.

Geral

Trabalhadores terceirizados viram réus por levar drogas ao presídio de Rio Branco

Juiz aceita denúncia do MPAC e três funcionários passam a responder por tráfico; um deles voltou a ser preso tentando arremessar 20 kg de entorpecentes para dentro da unidade.

Três funcionários de uma empresa terceirizada que atuavam no sistema prisional passaram a responder criminalmente por tráfico de drogas após serem flagrados durante uma operação de policiais penais em março deste ano. A decisão é do juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, Cloves Augusto Alves Cabral, que recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre (MPAC).

Os detentos Aldair da Silva Oliveira, André Viana Almeida e Eduardo de Souza Rosas foram denunciados pela tentativa de inserir drogas e um aparelho celular no maior complexo penitenciário da capital. O trio foi surpreendido na manhã de 27 de março, quando tentava entrar com o material ilícito. Parte dos entorpecentes estava escondida dentro das botas dos acusados.

No dia seguinte ao flagrante, os três obtiveram liberdade provisória durante audiência de custódia. No entanto, Aldair da Silva voltou a ser preso em 28 de julho, ao lado de um comparsa, ao tentar arremessar pela muralha da unidade cerca de 20 quilos de drogas e 30 quilos de tabaco.

A defesa dos réus agora tem prazo de dez dias para apresentar resposta à acusação.

