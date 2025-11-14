Geral
Suspeitos de matar Micaias são atingidos em intervenção policial no Triângulo; um morre e outro é preso
Dupla ligada ao Bonde dos 13 é apontada pela polícia como autora de homicídios no Taquari e de outros crimes em Rio Branco.
Geral
Homem é preso após agredir filho de 2 anos e ameaçar família em Cruzeiro do Sul
Suspeito, identificado como Esaú, chegou em casa alterado, agrediu a criança e intimidou parentes; Polícia Militar o deteve em flagrante no bairro Saboeiro.
Um homem identificado apenas como Esaú foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira, 13, no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul, após agredir o próprio filho de 2 anos e ameaçar a esposa e demais familiares.
Segundo a denúncia, o suspeito chegou em casa alterado, bateu na criança e ameaçou a companheira, que fugiu com os filhos para a residência dos pais do agressor, onde também estavam outros parentes.
Minutos depois, Esaú apareceu no imóvel bastante exaltado, gritando e exigindo que a esposa saísse para conversar com ele. Diante da recusa da família, passou a proferir ameaças, dizendo que ela “iria pagar” e que a situação “não ficaria assim”.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem em frente à casa, ainda alterado. Após ouvir os relatos das vítimas, os policiais deram voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.
Geral
Justiça mantém prisão de acusado de matar ex-militar do Exército em Rio Branco
Câmara Criminal do TJAC nega habeas corpus a Hícaro Bruno Borges, apontado como autor do assassinato de Talisson Baltazar; defesa alegava falta de provas concretas.
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou, na sessão da última quinta-feira, 13, o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Hícaro Bruno Borges de Lima, acusado de matar o ex-militar do Exército brasileiro Talisson Baltazar do Nascimento. O réu também responde por tentativa de homicídio na mesma ocorrência.
No recurso, a defesa alegou que a prisão preventiva foi decretada apenas com base em suspeitas, sem a apresentação de elementos concretos que comprovassem a autoria do crime, o que tornaria a medida desproporcional e ilegal.
Hícaro foi preso no dia 8 do mês passado por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em um apartamento localizado na região do 2º Distrito da capital. A Polícia Civil o aponta como o responsável pela execução de Talisson Baltazar, morto na madrugada de 23 de junho deste ano em frente a uma tabacaria na Rua Minas Gerais, em Rio Branco. Durante a ação criminosa, outra pessoa também foi atingida pelos disparos.
Ao analisar o habeas corpus, o relator do processo, desembargador Francisco Djalma, afirmou que não há, neste momento, qualquer ilegalidade evidente que justifique a revogação da prisão. O voto foi acompanhado pelos demais membros da Câmara Criminal.
Recentemente, Hícaro Bruno passou a ser réu pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio relacionados ao caso.
