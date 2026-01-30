Conecte-se conosco

Suspeitos de integrar facção criminosa são presos pela Polícia Civil em Tarauacá, Feijó e Rio Branco

Publicado

21 minutos atrás

em

Os mandados são resultado de um inquérito policial que reuniu provas consideradas robustas sobre a atuação de uma organização criminosa no Acre. De acordo com as investigações, os suspeitos A. A. de S., conhecido como “Brinquedo”, C. A. da S., conhecido como “PVTS”, e T. S. O., identificado pelos apelidos “Hotymaro” ou “Henrri”, teriam participação ativa em diversas práticas criminosas.

Entre os crimes investigados estão delitos contra o patrimônio, como receptação e roubo, além de crimes violentos, a exemplo do porte ilegal de arma de fogo, e tráfico de drogas. As apurações também apontam o envolvimento direto dos suspeitos em invasões de áreas dominadas por facções criminosas rivais nos municípios de Tarauacá e Feijó.

Ao longo do trabalho investigativo, a Polícia Civil conseguiu mapear a estrutura da organização criminosa, identificando seus integrantes, funções e áreas de atuação. Esse levantamento estratégico permitiu o avanço das ações policiais voltadas ao desmantelamento do grupo.

As prisões realizadas nesta quinta-feira representam mais um passo no enfraquecimento das atividades criminosas na região. Os investigados foram encaminhados às Delegacias de Flagrantes de suas respectivas cidades, onde permanecem à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a responsabilização penal dos integrantes da organização criminosa.

Homem é preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool e droga em Cruzeiro do Sul

Publicado

2 minutos atrás

em

30 de janeiro de 2026

Por

Condutor trafegava na contramão e foi flagrado com cocaína durante abordagem da Polícia Militar

Um homem de 26 anos, identificado como Moacir, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (29), em Cruzeiro do Sul, pelos crimes de dirigir sob influência de substância psicoativa, transitar na contramão em via de sentido único e portar entorpecente.

A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar na região do cais do município. Os policiais se depararam com dois homens trafegando em uma motocicleta pela contramão, momento em que foi dada ordem de parada ao condutor.

Durante a abordagem, Moacir informou que retornava para um bar localizado no ponto conhecido como “Palha de Arroz”. Os militares constataram que ele apresentava forte odor etílico, olhos avermelhados e fala arrastada. Na revista pessoal, a guarnição encontrou uma trouxinha de cocaína em posse do suspeito.

Segundo a PM, o homem admitiu ter ingerido duas garrafas de cerveja do tipo “litrão” e relatou que havia comprado duas porções de cocaína, tendo feito uso de uma delas pouco antes da abordagem policial. Moacir também se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde ficou à disposição da Justiça.

Rio Acre continua acima da cota de transbordamento em Rio Branco

Publicado

5 minutos atrás

em

30 de janeiro de 2026

Por

Foto: Jardy Lopes/ac24horas

O Rio Acre permanece acima da cota de transbordamento em Rio Branco nesta sexta-feira (30).

De acordo com o boletim da Defesa Civil Municipal, às 05h17, o nível do rio estava em 14,39 metros, superando a cota de transbordo, que é de 14 metros, e mantendo a situação de alerta para áreas ribeirinhas da capital.

Nas últimas 24 horas, a região registrou 1,00 mm de chuva, informou Cláudio Falcão, coordenador municipal de Defesa Civil.

 

Rio Juruá se aproxima da cota de transbordamento em Cruzeiro do Sul

Publicado

13 minutos atrás

em

30 de janeiro de 2026

Por

Nível do rio atingiu 12,58 metros nesta sexta-feira e Defesa Civil mantém equipes em alerta para possível retirada de famílias

O rio Juruá atingiu, nesta sexta-feira (30), a marca de 12,58 metros em Cruzeiro do Sul, aproximando-se da cota de transbordamento, que é de 13 metros no município. De acordo com a Defesa Civil, a tendência é de elevação contínua do nível da água até o próximo domingo.

Diante do cenário, equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros seguem em estado de alerta para eventuais ocorrências. Caso haja necessidade de retirada de famílias das áreas alagadas, o município já definiu escolas que poderão funcionar como abrigos temporários.

Estão previstas para acolhimento as escolas Marcelino Champagnat, no bairro João Alves; Padre Arnold, na Cohab; Thaumaturgo de Azevedo, no bairro do Alumínio; e Corazita Negreiros, no bairro Telégrafo.

A situação é ainda mais preocupante em Marechal Thaumaturgo, município localizado na região de fronteira com o Peru, próximo à cabeceira do rio Juruá. Na localidade, alguns bairros já começaram a ser atingidos pelas águas dos rios Juruá e Amônia, elevando o nível de atenção das autoridades.

A Defesa Civil orienta que moradores de áreas de risco acompanhem os boletins oficiais e sigam as recomendações das equipes de emergência.

