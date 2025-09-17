Brasil
Suspeito por morte de ex-delegado-geral é detido em SP
Um homem suspeito de participação na execução do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes foi detido, na manhã desta quarta-feira (17), em São Paulo.
O suspeito foi levado à sede do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), no centro da capital paulista. A Polícia Civil ainda não informou detalhes sobre quem é o homem e nem onde ele foi detido.
Na segunda-feira (16), o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, confirmou que a investigação já havia identificado dois suspeitos de participação no crime. “Seguimos com todas as polícias empenhadas nesse caso, para que os culpados sejam punidos”, afirmou Derrite.
O primeiro suspeito, segundo Derrite, “é um indivíduo que já foi preso várias vezes pelas forças policiais. Foi preso por roubo duas vezes, por tráfico duas vezes, foi preso quando era adolescente infrator”.
Entenda o caso
O ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (15), em Praia Grande, no Litoral paulista. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela CNN mostram criminosos armados com fuzis durante a ação.
Ao tentar fugir, o carro da vítima foi atingido por um ônibus e capotou. Em seguida, os criminosos se aproximaram e realizaram a execução. Após o crime, os suspeitos fugiram.
A corporação confirmou que o ex-delegado não resistiu aos ferimentos após o ataque. Ruy Ferraz Fontes ocupava atualmente o cargo de secretário de Administração da Prefeitura de Praia Grande. Ele atuava contra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e era considerado um dos principais inimigos da facção.
Vice-secretário de Estado dos EUA acusa Moraes de “farsa política”
Número dois do Departamento de Estado dos EUA renova ameaças ao Brasil e diz que ministro do STF está destruindo relação de dois séculos entre os países
O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, renovou as críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e cobrou do governo brasileiro medidas para conter o juiz em mensagens publicadas nas redes sociais nesta quinta-feira (17).
O número dois do Departamento de Estado americano afirmou que a atuação de Moraes está colocando em risco mais de dois séculos de relações bilaterais entre Washington e Brasília.
“Os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle Moraes antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de dois séculos”, afirmou Landau no X.
O vice-secretário disse que o Brasil está permitindo que Moraes abuse do processo judicial e persiga uma agenda abertamente política. “Os Estados Unidos não permitirão que o juiz Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território”, concluiu o vice-secretário.
Em outro tuíte, o número dois do Departamento de Estado americano chamou o processo em curso no Brasil de uma “farsa política” e disse que não é admissível aumentar a punição de um réu em função da reação de terceiros. Ele se referia a uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo que afirmava que, segundo ministros do STF, o ex-presidente Donald Trump levaria Bolsonaro à Papuda se adotasse novas sanções contra o Brasil.
“Se esta reportagem for precisa, apenas confirma que todo o processo ‘judicial’ em andamento no Brasil é uma farsa política. Aqueles que afirmam seguir o Estado de Direito não podem aumentar a punição de um réu em função da resposta de terceiros à sua decisão. Como @POTUS @realDonaldTrump e @SecRubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais.”
Esta não é a primeira vez que Cristopher Landau faz críticas a Alexandre de Moraes ou ameaças relacionadas ao Brasil.
Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF, o vice-secretário afirmou que Moraes “desmantelou o Estado de direito” e levou as relações entre Brasília e Washington ao “ponto mais sombrio em dois séculos”.
Durante visita de empresários brasileiros a Washignton, Landau deixou claro aos executivos que o Brasil é o único país do mundo que não terá uma solução técnica ou econômica para as tarifas impostas por Trump.
No último sábado (13), o representante do Departamento de Estado americano solicitou a retirada o visto de um médico brasileiro que comemorou o assassinato do ativista pró-Trump, Charlie Kirk.
A CNN entrou em contato com o Itamaraty para solicitar um posicionamento, mas ainda não obteve resposta.
