Suspeito por morte de ex-delegado-geral é detido em SP

Um homem suspeito de participação na execução do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes foi detido, na manhã desta quarta-feira (17), em São Paulo.

O suspeito foi levado à sede do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), no centro da capital paulista. A Polícia Civil ainda não informou detalhes sobre quem é o homem e nem onde ele foi detido.

Na segunda-feira (16), o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, confirmou que a investigação já havia identificado dois suspeitos de participação no crime. “Seguimos com todas as polícias empenhadas nesse caso, para que os culpados sejam punidos”, afirmou Derrite.

O primeiro suspeito, segundo Derrite, “é um indivíduo que já foi preso várias vezes pelas forças policiais. Foi preso por roubo duas vezes, por tráfico duas vezes, foi preso quando era adolescente infrator”.

Entenda o caso

O ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (15), em Praia Grande, no Litoral paulista. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela CNN mostram criminosos armados com fuzis durante a ação.

Ao tentar fugir, o carro da vítima foi atingido por um ônibus e capotou. Em seguida, os criminosos se aproximaram e realizaram a execução. Após o crime, os suspeitos fugiram.

A corporação confirmou que o ex-delegado não resistiu aos ferimentos após o ataque. Ruy Ferraz Fontes ocupava atualmente o cargo de secretário de Administração da Prefeitura de Praia Grande. Ele atuava contra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e era considerado um dos principais inimigos da facção.

