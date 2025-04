Suspeito de roubo é baleado ao tentar tomar arma de policial durante abordagem em Rio Branco

Francisco Marcos Teles Rodrigues, acusado de tentar matar a irmã em Cruzeiro do Sul, na madrugada desta quarta-feira,16, é bacharel em Direito, e não advogado. Ele concluiu o curso de direito em uma instituição de ensino no Amazonas, mas não foi aprovado na prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre, Marcos não pertence ao quadro da advocacia acreana, tampouco se encontra registrado como advogado em qualquer seccional da OAB no Brasil.

A Ordem manifesta seu total repúdio quanto a violência exercida contra a vitima, a irmã de Marcos Teles. “Além de mulher, a vítima é integrante da família do agressor, o que avoca maior gravidade ao caso, ao passo que pugna para que o caso em questão seja tratado com gravidade que se demonstra, devendo ser investigado pela autoridade policial responsável com o máximo rigor e compromisso, bem como, o responsável pelo crime deve ser submetido ao devido processo criminal. A violência contra a mulher, inadmissível em quaisquer termos, deve ser combatida com o máximo rigor por toda a sociedade e a OAB Acre faz parte da constante guerra contra tal tipo de violência”, pontuam Rodrigo Aiache Cordeiro Presidente da OAB/AC e Luiz de Almeida Taveira Junior, Presidente Interino da Subseção do Juruá da OAB/AC.

