Suspeito de planejar assalto a supermercado tem prisão preventiva

A Justiça do Acre determinou a conversão em prisão preventiva de José Wellyngton Carneiro Ponciano, de 24 anos, suspeito de envolvimento indireto em um assalto a um supermercado no bairro Ivete Vargas, na capital acreana. A decisão foi proferida durante uma audiência de custódia realizada na quarta-feira (29), no Fórum Criminal de Rio Branco.

No mesmo procedimento judicial, Valéria de Jesus da Silva Ribeiro, de 23 anos, que também havia sido detida em flagrante logo após o crime, obteve liberdade provisória. Como medida cautelar, ela terá que usar tornozeleira eletrônica para monitoramento, conforme determinou o juiz responsável pelo caso.

O roubo ocorreu na noite de terça-feira (28), por volta das 21h, quando pelo menos três indivíduos armados invadiram o estabelecimento comercial. Os criminosos renderam funcionários e clientes presentes no local, subtraindo aproximadamente R$ 4 mil em dinheiro do caixa e dois aparelhos celulares. Após a ação, o grupo fugiu em um veículo de aplicativo de transporte, complicando inicialmente a perseguição policial.

Toda a invasão foi registrada pelas câmeras de segurança do supermercado, o que se mostrou crucial para o avanço das investigações. Com base nas imagens e em denúncias anônimas recebidas, equipes da Polícia Militar localizaram Valéria e José, identificados como participantes indiretos no crime. De acordo com as apurações iniciais, José teria sido o responsável pelo planejamento do assalto e pelo fornecimento das armas utilizadas pelos executores.

Durante buscas realizadas na sequência das prisões, os policiais encontraram, em um terreno baldio próximo, roupas supostamente usadas durante o roubo e uma capa de celular que foi reconhecida por uma das vítimas. Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil, que assumiu o inquérito para aprofundar as investigações. O objetivo agora é identificar e capturar os demais envolvidos na ação, incluindo os autores diretos do assalto.

