Suspeito de planejar assalto a supermercado tem prisão preventiva
A Justiça do Acre determinou a conversão em prisão preventiva de José Wellyngton Carneiro Ponciano, de 24 anos, suspeito de envolvimento indireto em um assalto a um supermercado no bairro Ivete Vargas, na capital acreana. A decisão foi proferida durante uma audiência de custódia realizada na quarta-feira (29), no Fórum Criminal de Rio Branco.
No mesmo procedimento judicial, Valéria de Jesus da Silva Ribeiro, de 23 anos, que também havia sido detida em flagrante logo após o crime, obteve liberdade provisória. Como medida cautelar, ela terá que usar tornozeleira eletrônica para monitoramento, conforme determinou o juiz responsável pelo caso.
O roubo ocorreu na noite de terça-feira (28), por volta das 21h, quando pelo menos três indivíduos armados invadiram o estabelecimento comercial. Os criminosos renderam funcionários e clientes presentes no local, subtraindo aproximadamente R$ 4 mil em dinheiro do caixa e dois aparelhos celulares. Após a ação, o grupo fugiu em um veículo de aplicativo de transporte, complicando inicialmente a perseguição policial.
Toda a invasão foi registrada pelas câmeras de segurança do supermercado, o que se mostrou crucial para o avanço das investigações. Com base nas imagens e em denúncias anônimas recebidas, equipes da Polícia Militar localizaram Valéria e José, identificados como participantes indiretos no crime. De acordo com as apurações iniciais, José teria sido o responsável pelo planejamento do assalto e pelo fornecimento das armas utilizadas pelos executores.
Durante buscas realizadas na sequência das prisões, os policiais encontraram, em um terreno baldio próximo, roupas supostamente usadas durante o roubo e uma capa de celular que foi reconhecida por uma das vítimas. Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil, que assumiu o inquérito para aprofundar as investigações. O objetivo agora é identificar e capturar os demais envolvidos na ação, incluindo os autores diretos do assalto.
Polícia Civil e MPAC deflagram Operação Centúria e prendem 12 pessoas no Vale do Juruá
A ação cumpriu mandados de prisão e busca em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, visando desarticular uma organização criminosa envolvida em tráfico, homicídios e roubos.
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC) de Cruzeiro do Sul, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), a Operação Centúria, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Acre (MPAC). A ação ocorreu simultaneamente nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, na região do Vale do Juruá.
O objetivo da operação foi cumprir 16 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, contra indivíduos suspeitos de integrar uma organização criminosa atuante na região. Ao todo, 12 pessoas foram presas, sendo cinco em flagrante por tráfico de drogas.
De acordo com a Polícia Civil, a Centúria é resultado de um trabalho de investigação de longo prazo, que apurou crimes como tráfico de entorpecentes, roubos, homicídios, ocultação de cadáver e associação criminosa. A facção alvo da operação possui estrutura hierarquizada e divisão de tarefas, o que demonstra alto grau de organização.
O delegado Heverton Carvalho, responsável pelo NEIC e coordenador da operação, destacou que a ação reforça o comprometimento das forças de segurança no combate ao crime organizado.
“A Operação Centúria simboliza o comprometimento das forças de segurança na defesa da sociedade acreana. É uma demonstração clara de que o Estado está presente e atuante, e de que nenhuma estrutura criminosa se sobrepõe à lei”, afirmou.
A promotora de Justiça Maísa Arantes, integrante do GAECO, ressaltou o caráter estratégico e conjunto da ação.
“Essa operação é fruto de um trabalho coordenado, baseado em provas robustas e investigação minuciosa. O objetivo é desarticular as organizações criminosas que ameaçam a tranquilidade pública, enfraquecendo suas estruturas e restabelecendo o controle do Estado e a sensação de segurança da população”, destacou.
As diligências foram realizadas em diversos bairros dos três municípios, com apoio de equipes especializadas da Polícia Civil e do GAECO. A Centúria representa, segundo as instituições, mais um avanço significativo no enfrentamento ao crime organizado no interior do Acre.
Com presença de dubladores de Dragon Ball, Comic Nerd 2025 fortalece economia criativa
O maior evento geek do Acre está prestes a reunir milhares de fãs em uma programação que une cultura pop, tecnologia e inovação, além de fortalecer a economia criativa. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Associação dos Nerds do Acre (Anac Nerd) e o Instituto Mercosul Amazônia (IMA), realiza nos dias 8 e 9 de novembro, no Gran Reserva, em Rio Branco, a Comic Nerd 2025 – Especial Dragon Ball.
A edição deste ano homenageia o mangaká Akira Toriyama, criador da icônica franquia Dragon Ball, um dos mangás/animes de maior sucesso do planeta que atravessa gerações com uma legião de fãs, um dos nomes mais influentes da cultura japonesa contemporânea. Inspirada no legado do artista, o evento se consolida como o maior encontro de cultura geek e economia criativa da região com painéis, oficinas, concursos e atrações que celebram o poder da imaginação e da tecnologia.
O evento receberá os dubladores Wendel Bezerra (Goku), Tânia Gaidarji (Bulma) e Fábio Lucindo (Kuririn), apresentações da banda da Polícia Militar (PMAC), artes marciais, quiz temático de Dragon Ball e shows musicais. Oficinas de wigmaker e papercraft, torneios de Free Fire e TCG Pokémon, boate nerd e arena de swordplay também fazem parte da programação. A entrada será 1kg de alimento não perecível, com destinação a instituições assistenciais da capital.
O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destaca que a Comic Nerd é mais uma ação do governo voltada para o fortalecimento da economia criativa e para a valorização da juventude acreana. “É um espaço que estimula o aprendizado, o empreendedorismo e a inovação. Essa é uma orientação do governador Gladson Camelí: investir em eventos que abram portas para o talento acreano e mostram que a tecnologia também pode gerar renda, oportunidades e transformação social”, diz.
Presidente da Anac Nerd, Hector Magalhães ressalta que a atividade será uma celebração da cultura geek e uma forma de agradecer o trabalho de Akira Toriyama, falecido em 2024, que inspirou milhares de pessoas com mensagens de superação, resiliência e dedicação. “Teremos oficinas gratuitas, concurso de cosplay, painéis e a presença de dubladores oficiais de Dragon Ball. Será um evento para todas as idades, que une diversão, aprendizado e integração. Anac, Seict e IMA trabalham todos os dias para fazer desta Comic Nerd a melhor de todos os tempos.”
O presidente do IMA, Pedro Freire, frisa que a ação representa uma ponte entre o entretenimento e o desenvolvimento socioeconômico. “A Comic Nerd será uma grande vitrine para novas ideias e negócios criativos, ela gerará o crescimento de oportunidade de negócios e renda familiar à juventude. Não é somente um evento de lazer, mas um espaço que conectará jovens ao universo da inovação e mostrará como a cultura pode se transformar em oportunidade e progresso”, fala.
Confira a programação completa:
Sábado (08/11)
Palco do Poder (Palco principal do Gran Reserva):
Abertura com a Banda da PMAC;
Apresentação de Artes Marciais;
Quiz Dragon Ball;
Caçada do Poder (atividade interativa por todo o evento);
Painel com os dubladores Wendel Bezerra, Tânia Gaidarji e Fábio Lucindo;
Show musical com Bárbara Maia;
Concurso Nacional de Cosplay;
Painel com o dublador Wendel Bezerra;
Show musical com a banda NEStalgia.
Salão Gran Reserva:
Podcast “E Aí”;
Espaço do Colecionador;
Feira de Empreendedorismo Nerd;
Plataforma Celeste (piso superior do Gran Reserva):
Boate Nerd;
Karaokê;
Oficina Cosmaker;
Oficina de Mangá.
Corporação Cápsula (Anexo Amazônia Hall):
Games Retrô;
Games Atuais;
Torneio TCG Pokémon;
Torneio TCG Yu-Gi-Oh!;
Torneio CSGO;
Torneio Dragon Ball Sparking! Zero (X-Box);
Just Dance;
Inovação e Tecnologia.
Área Externa:
Arena Swordplay;
Praça de Alimentação.
Domingo (09/11):
Palco do Poder (Palco principal do Gran Reserva):
Apresentação de Artes Marciais;
Quiz Dragon Ball;
Caçada do Poder (atividade interativa por todo o evento);
Concurso Cosplay Kids;
Painel Universo Cosplay com Eduarda Silveira (Tokki), Breno Costa (Nobrakai) e
cosplayers acreanos;
Show musical com a banda Semblaty;
Painel sobre tecnologia e inovação no meio nerd;
Desfile Cosplay Livre;
Concurso K-pop;
Painel com o Dublador Fábio Lucindo;
Show musical com a banda NEStalgia.
Salão Gran Reserva:
Podcast “E Aí”;
Espaço do Colecionador;
Feira de Empreendedorismo Nerd;
Plataforma Celeste (piso superior do Gran Reserva):
Boate Nerd;
Karaokê;
Oficina Wigmaker;
Oficina de Papercraft;
Painel especial com a dubladora Tânia Gaidarji [16+].
Corporação Cápsula (Anexo Amazônia Hall):
Games Retrô;
Games Atuais;
Torneio TCG Pokémon;
Torneio TCG Yu-Gi-Oh!;
Torneio CSGO;
Torneio Dragon Ball Sparking! Zero (X-Box);
Just Dance;
Inovação e Tecnologia.
Área Externa:
Arena Swordplay;
Praça de Alimentação.
