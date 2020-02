A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Acre. O suspeito foi localizado próximo da cidade de Sena Madureira, interior do Acre, dentro de um táxi, quando tentava fugir para a cidade de Feijó, também no interior.

“Ele está custodiado com a gente. Identificamos, mas não está na situação de flagrante. Estamos tomando as medidas cabíveis. Tivemos informações que estava se evadindo, mandamos uma equipe e pedimos apoio da polícia de Sena Madureira”, confirmou o delegado responsável pelas investigações, Marcus Cabral.

Nesta segunda, a Polícia Técnica do Acre entrou em contato com o consulado geral do Chile, em São Paulo, para que a família da chilena possa fazer o reconhecimento do corpo dela.