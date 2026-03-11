Geral
Suspeito de furto foge e acaba preso dentro de delegacia em Cruzeiro do Sul
Homem foi reconhecido por dono de lanchonete que havia sido alvo de furto dias antes e correu para a delegacia ao tentar escapar.
Um caso inusitado foi registrado na madrugada desta quarta-feira, 11, em Cruzeiro do Sul. Um homem identificado como Atilo, de 35 anos, acabou preso dentro da delegacia após ser reconhecido pelo dono de uma lanchonete que havia sido furtada dias antes.
De acordo com relato do empresário, ele estava fechando o estabelecimento localizado na Avenida 28 de Setembro, no bairro Morro da Glória, quando avistou o suspeito de ter levado bebidas, talheres e outros itens do local alguns dias atrás. Ao ser questionado sobre os produtos, o homem teria reagido com ameaças.
O empresário e um funcionário tentaram conter o suspeito para acionar a Polícia Militar do Acre, momento em que Atilo saiu correndo em direção à delegacia da Polícia Civil do Acre.
Já dentro da unidade policial, o empresário relatou aos agentes que havia sido ameaçado pelo suspeito e que ele seria o autor do furto ocorrido anteriormente em sua lanchonete. Um policial civil deu voz de prisão ao homem, que ainda tentou fugir, mas acabou sendo contido, algemado e preso.
Polícia Civil do Acre prende suspeito de aplicar golpe do “falso advogado” em ação integrada com polícia do Ceará
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), realizou na última terça-feira, 10, a prisão em flagrante de J. S. N., investigado por aplicar o golpe conhecido como “falso advogado”, modalidade de fraude eletrônica praticada por meio do aplicativo WhatsApp. A ação contou com apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por intermédio da 2ª Seccional da Região Metropolitana de Maracanaú.
De acordo com as investigações, o suspeito se passava por advogado e entrava em contato com vítimas que possuíam processos judiciais em andamento. Durante as conversas, ele induzia as vítimas ao erro ao prometer suposta liberação de valores ou andamento processual, com o objetivo de obter vantagem financeira ilícita.
A prisão foi possível após o intercâmbio de informações entre as equipes da DRCC da Polícia Civil do Acre e da Polícia Civil do Ceará, que resultou na identificação do investigado e na realização da abordagem policial no município de Maracanaú.
Durante o cumprimento das diligências, os policiais apreenderam um notebook, seis aparelhos celulares e mais de uma dezena de chips telefônicos. Os materiais serão submetidos à análise técnica e poderão contribuir para a identificação de outras vítimas e possíveis comparsas envolvidos na prática criminosa.
O investigado foi autuado em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de estelionato tentado mediante fraude eletrônica, em continuidade delitiva, e desobediência, previstos no artigo 171, § 2º-A, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, além do artigo 330 do Código Penal.
De acordo com o delegado titular da DRCC, Eustáquio Nomerg, destacou a importância da cooperação entre as polícias civis para o enfrentamento aos crimes cibernéticos. “Essa prisão demonstra a eficiência da integração entre as polícias civis de diferentes estados no combate aos crimes praticados no ambiente digital. O golpe do falso advogado tem feito diversas vítimas em todo o país, e a Polícia Civil do Acre tem intensificado as investigações para identificar e responsabilizar os autores. A análise dos materiais apreendidos poderá revelar outras vítimas e possíveis integrantes do esquema criminoso”, afirmou.
Após a realização dos procedimentos legais, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.
Motociclista fica ferido após colidir contra veículo que transportava portas na BR-364
Acidente ocorreu no Segundo Distrito de Rio Branco e vítima foi socorrida pelo Samu
O motociclista Geogladson da Silva, de 44 anos, ficou ferido após colidir a motocicleta que conduzia contra a traseira de um veículo que transportava portas de madeira, na tarde desta terça-feira (10), na BR-364, no bairro Belo Jardim II, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo testemunhas, Geogladson trafegava no sentido bairro-centro quando acabou batendo na traseira de uma Chevrolet Montana de cor branca, que seguia no mesmo sentido transportando portas de madeira na carroceria.
Com o impacto, o motociclista atingiu o tórax nas portas e caiu no asfalto. Na queda, ele sofreu trauma fechado no tórax, com suspeita de fratura em algumas costelas, além de fratura na perna esquerda.
Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Inicialmente, uma ambulância de suporte básico foi enviada para o atendimento, e posteriormente uma equipe de suporte avançado também foi deslocada para auxiliar no socorro.
Após ser imobilizado e estabilizado pela equipe médica, o motociclista foi encaminhado ao pronto-socorro da capital com estado de saúde considerado estável.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, isolou a área para os trabalhos da perícia e, após os procedimentos de praxe, os veículos envolvidos foram removidos por um guincho.
Motociclista por aplicativo sofre fratura exposta após colisão na Estrada do Calafate
Acidente ocorreu após motorista sair de rua lateral; ocupantes da outra moto deixaram o local após a batida
O motociclista por aplicativo Marcelo Cruz de Oliveira, de 40 anos, ficou ferido após um acidente registrado na tarde desta terça-feira (10) na Estrada do Calafate, no bairro Portal da Amazônia, na região do Calafate, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, Marcelo seguia no sentido centro-bairro em uma motocicleta quando um carro modelo Chevrolet Onix, de cor branca, saiu repentinamente de uma rua lateral para acessar a via principal.
Ao se assustar e temer que o veículo entrasse na sua frente, o motociclista acabou invadindo a contramão e colidiu contra outra motocicleta que trafegava no sentido contrário.
Com o impacto, Marcelo foi arremessado ao asfalto e sofreu uma fratura exposta na tíbia da perna direita. A passageira que estava na garupa teve apenas escoriações leves.
Após a colisão, os dois ocupantes da motocicleta atingida — que carregavam uma bolsa nas costas — se levantaram, ergueram o veículo e deixaram o local.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar atendimento. Após ser imobilizado e estabilizado pela equipe médica, Marcelo foi encaminhado ao pronto-socorro da capital com estado de saúde considerado estável.
A passageira não precisou de atendimento médico e deixou o local por meios próprios.
O Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Acre esteve na área e realizou o registro do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), já que a outra motocicleta envolvida não permaneceu na cena do acidente.
