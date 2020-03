O quarto suspeito da morte do casal de namorados Tereza da Silva Santos, de 64 anos, e Cosmo Ribeiro Moura, de 43, foi preso pela Polícia Civil do Acre. A prisão ocorreu nesta terça-feira (24), no bairro Belo Jardim, em Rio Branco. De acordo com a polícia, o suspeito de 19 anos seria responsável pela execução do casal.

A casa das vítimas foi invadida e os dois foram assassinados a tiros e golpes de facão na madrugada do dia 16 de janeiro, no mesmo bairro onde o suspeito foi preso. O duplo homicídio foi descoberto quando o vizinho viu o carro do casal em cima da calçada, foi olhar, encontrou as vítimas e acionou a polícia. _____________

Tereza era sogra da secretária da Fazenda do Acre, Semírames Plácido Dias. Na época do crime, o governo do Acre chegou a publicar uma nota lamentando a morte do casal e afirmou que os órgãos de segurança estariam empenhados para prender os suspeitos.