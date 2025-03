Suspeito de Estupro em Plácido de Castro é Capturado em Porto Velho/RO

Suspeito confessou o crime e devolveu o dinheiro subtraído; delegado reforça importância de denúncias rápidas para eficiência das investigações

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Bujari, prendeu na última sexta-feira (7) um homem suspeito de furtar um idoso de 81 anos. O crime ocorreu após o suspeito se apossar do cartão bancário da vítima e retirar todo o dinheiro disponível na conta. Familiares do idoso encaminharam a vítima à delegacia para registrar a ocorrência, o que permitiu uma rápida ação dos investigadores.

Diante da denúncia, a equipe policial conseguiu identificar e localizar o suspeito. Ao ser conduzido à unidade policial, ele confessou o crime e devolveu a quantia subtraída. Com a materialidade do delito comprovada e a confissão do acusado, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, e o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário para as devidas providências.

O delegado responsável pela ação, Dr. Bruno Coelho, destacou a importância da agilidade na comunicação do crime para o sucesso da investigação. “A rápida ação policial foi essencial para a recuperação do dinheiro e para que a Justiça possa tomar as providências cabíveis”, afirmou. Ele também reforçou o compromisso da Polícia Civil no combate aos crimes patrimoniais, especialmente aqueles que atingem grupos vulneráveis, como os idosos.

A autoridade policial alerta a população, em especial os idosos, para redobrar os cuidados com cartões bancários e senhas, evitando compartilhar esses dados com terceiros. Em caso de crimes, a recomendação é procurar imediatamente a polícia, pois a rapidez na denúncia aumenta as chances de resolução do caso.

A ação da Polícia Civil em Bujari demonstra a eficiência das investigações e o compromisso com a segurança da população, garantindo que crimes como esse sejam combatidos de forma ágil e eficaz.

