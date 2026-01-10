Suspeito de assalto é preso no centro de Rio Branco após ser contido por populares

Homem usava simulacro de arma de fogo e teve o celular da vítima recuperado pela Polícia Militar

Um homem de 21 anos foi preso na noite desta sexta-feira (9) após tentar cometer um roubo na região central de Rio Branco. A prisão foi realizada por uma guarnição do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPTran), da Polícia Militar do Acre (PMAC), durante patrulhamento de rotina.

A ocorrência foi registrada na Avenida Brasil, nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas, em frente a um ponto de ônibus próximo à Praça da Revolução. Policiais perceberam movimentação incomum de pessoas no local e foram informados de que um indivíduo havia acabado de cometer um assalto e estava sendo contido por um cidadão.

Ao se aproximarem, os militares realizaram a contenção do suspeito, que portava um simulacro de arma de fogo usado na ação criminosa. Segundo a vítima, um jovem de 18 anos, o autor anunciou o assalto e exigiu o celular. No entanto, a vítima reagiu, entrou em luta corporal e conseguiu segurar o simulacro, enquanto populares ajudaram a imobilizar o suspeito até a chegada da polícia.

O aparelho celular roubado foi recuperado no local. O suspeito relatou espontaneamente que teria cometido o crime para quitar dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos legais. O simulacro de arma de fogo também foi apreendido e apresentado junto com o suspeito.

Relacionado

Comentários