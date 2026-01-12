Suspeito armado com faca é baleado após confronto com a polícia durante fuga por telhados na fronteira

Jovem tentou furtar residência, fugiu pulando casas, resistiu à prisão e acabou atingido na perna; ele tinha mandado de prisão em aberto

Policiais militares do 6º Batalhão apreenderam e prenderam um jovem de 22 anos, identificado como Mateus da Silva Ferreira, no final do dia deste domingo (11), no Loteamento Saraiva, em Epitaciolândia, após uma intensa perseguição no próprio bairro onde ele mora, depois de denúncias de moradores dando conta de que o suspeito estaria transitando em uma motocicleta e tentando furtar residências na região.

De acordo com a Polícia, as equipes receberam informações de que o indivíduo estaria tentando invadir uma casa e, diante da denúncia, se deslocaram até o local para realizar a abordagem. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito fugiu, pulando cercas, muros e telhados de diversas residências, causando danos em várias casas durante a fuga.

O homem chegou a se esconder sobre forros e telhados de imóveis, o que levou a Polícia Militar a acionar outras guarnições para reforço. Com apoio de várias equipes, foi montado um cerco policial que resultou na localização do suspeito ainda sobre os telhados.

Durante a tentativa de abordagem, os policiais deram ordem de parada e voz de prisão, mas o homem resistiu, estando armado com uma faca e, segundo a PM, sob efeito de entorpecentes. Em determinado momento, ele teria avançado em direção a um dos policiais, o que levou um militar a efetuar disparos para conter a agressão.

Um dos tiros atingiu a perna do suspeito, na altura da canela, provocando fratura em um dos ossos. Após ser ferido, ele largou a faca, foi contido, algemado e recebeu atendimento inicial ainda no local.

Em seguida, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico e teve que ser transferido para a Capital, onde passará por cirurgia na perna. Após a alta, ele deverá ser conduzido à delegacia para os procedimentos legais

A Polícia confirmou ainda que o suspeito possui mandado de prisão em aberto desde que fugiu durante uma audiência de custódia realizada semanas atrás.

O caso será apurado pelas autoridades policiais

