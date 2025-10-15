Surucucu é resgatada em cozinha de casa no interior do Acre

Uma cobra das mais venenosas do Brasil, conhecida na Amazônia como surucucu, foi encontrada na manhã desta quarta-feira, 15, dentro da cozinha de uma casa no bairro Tiro ao Alvo, em Cruzeiro do Sul, no Acre.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate da cobra com segurança. O animal deve ser solto em área não povoada.

A captura de cobras, venenosas e não peçonhentas, é recorrente em Cruzeiro do Sul e região. O Corpo de Bombeiros recomenda que, caso a pessoa se depare com animais silvestres, como as cobras, o recomendado é não se aproximar do bicho, afastar crianças e animais domésticos do local e ligar para a corporação, que sabe fazer o manejo adequado em cada situação.

