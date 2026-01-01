Cotidiano
Supercopa Rei 2026: Flamengo x Corinthians em Brasília
Supercopa Rei 2026: Data, Local e Importância
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a data e o local da Supercopa Rei de 2026, marcando o início da temporada futebolística com um grande confronto. O embate está agendado para o dia 1º de fevereiro, um domingo, tendo como palco a capital federal, Brasília. A escolha da Arena BRB Mané Garrincha reitera a tradição de sediar grandes decisões em campo neutro, buscando imparcialidade e facilitando a logística para as torcidas que se deslocam de diferentes regiões do país. Inicialmente prevista para 24 de janeiro, a data foi ajustada, proporcionando um cronograma mais adequado para a preparação das equipes.
A Arena BRB Mané Garrincha, um estádio de padrão internacional, se prepara para receber os torcedores de Flamengo e Corinthians em uma divisão equitativa de 50% para cada clube, prometendo um espetáculo vibrante nas arquibancadas. A capital federal tem se consolidado como um palco frequente para a Supercopa, garantindo infraestrutura e acessibilidade para este evento de grande porte, que serve como a primeira grande decisão do calendário nacional de futebol de 2026.
A Importância da Supercopa Rei no Calendário
A Supercopa Rei não é apenas uma partida de futebol; ela simboliza a coroação do futebol nacional, colocando frente a frente os campeões das duas principais competições da temporada anterior: o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Para 2026, teremos o Flamengo, campeão do Brasileirão de 2025, contra o Corinthians, vencedor da Copa do Brasil de 2025. Este confronto inaugural estabelece o tom para o ano, com os dois clubes mais vitoriosos do Brasil brigando pelo primeiro troféu do calendário e demonstrando a força de seus elencos desde o primeiro apito.
Além de abrir a temporada com um duelo de gigantes, a competição assume um papel ainda mais significativo a partir de 2024, quando foi rebatizada como Supercopa Rei. Esta mudança é uma emocionante homenagem a Pelé, o ‘Rei do Futebol’, falecido em dezembro de 2022. O novo nome eleva o status do torneio, transformando-o em um tributo perene à maior lenda do esporte, com o troféu representando a coroa do futebol nacional. A Supercopa, que esteve inativa entre 1992 e 2019, foi reativada pela CBF em 2020, consolidando-se rapidamente como um evento indispensável no calendário, celebrando a excelência e a história do futebol brasileiro.
Flamengo x Corinthians: O Duelo de Campeões
A Supercopa Rei 2026 promete um confronto eletrizante entre dois dos maiores clubes do futebol brasileiro: Flamengo e Corinthians. Esta decisão, marcada para 1º de fevereiro em Brasília, coloca frente a frente o campeão do Campeonato Brasileiro de 2025, o Flamengo, e o vencedor da Copa do Brasil do mesmo ano, o Corinthians. É um embate direto entre as duas equipes que mais brilharam e conquistaram os títulos nacionais mais cobiçados da temporada anterior, estabelecendo um cenário perfeito para a abertura oficial do calendário futebolístico de 2026. A partida não é apenas um jogo, mas a consagração do domínio de cada clube em sua respectiva competição, garantindo um duelo de alto nível técnico e estratégico.
Este ‘Duelo de Campeões’ ganha ainda mais peso pelo formato da Supercopa Rei. A competição, que homenageia Pelé, foi idealizada para que o troféu represente a ‘coroa do futebol nacional’, sendo disputado pelos dois clubes que se destacaram e dominaram o cenário futebolístico no ano anterior. Assim, ter Flamengo e Corinthians se enfrentando é a materialização dessa proposta. Ambos os clubes trazem consigo uma história rica em títulos, torcidas apaixonadas e elencos repletos de estrelas, elevando as expectativas para um espetáculo grandioso na Arena BRB Mané Garrincha. A rivalidade histórica entre cariocas e paulistas adiciona uma camada extra de emoção a essa final única.
O confronto também serve como um termômetro para a temporada que se inicia. Para o Flamengo, defender o título do Brasileirão 2025 começa com a afirmação de sua força neste clássico nacional. Para o Corinthians, a vitória na Copa do Brasil 2025 culmina na chance de erguer mais uma taça e iniciar o ano com um grande triunfo. A CBF, buscando a imparcialidade e uma atmosfera de festa, já confirmou a divisão de 50% dos ingressos para cada torcida, garantindo um palco vibrante e equilibrado para esta batalha de gigantes. É mais do que uma taça; é a supremacia inicial do ano em jogo.
Arena Mané Garrincha: Palco e Divisão da Torcida
A Arena BRB Mané Garrincha, situada no coração de Brasília, foi novamente confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como o palco escolhido para a Supercopa Rei de 2026. A capital federal sediará a primeira grande decisão da temporada, marcando a importância da cidade como epicentro para eventos esportivos de relevância nacional. O estádio, reconhecido por sua arquitetura moderna e infraestrutura de ponta, receberá o aguardado confronto em jogo único entre Flamengo e Corinthians, prometendo um espetáculo memorável no centro-oeste brasileiro e consolidando Brasília como destino frequente para grandes partidas.
Um dos pontos cruciais na organização deste clássico nacional é a estratégica divisão da torcida, visando equilíbrio e segurança. A CBF assegurou que as arquibancadas da Arena Mané Garrincha serão divididas de forma equitativa: 50% dos ingressos destinados aos fervorosos torcedores do Flamengo e 50% para a apaixonada massa corintiana. Essa medida busca garantir que ambos os clubes, protagonistas do futebol brasileiro, recebam apoio massivo e balanceado. A escolha por um campo neutro e a divisão igualitária de torcidas são práticas padrão para a Supercopa Rei, garantindo a imparcialidade e realçando o caráter de decisão nacional sem vantagens de mando de campo.
A Trajetória da Supercopa Rei: Da Reativação à Homenagem
A Supercopa Rei, competição que anualmente abre o calendário do futebol brasileiro, possui uma trajetória rica, marcada por interrupções e um renascimento triunfal. Criada inicialmente no início da década de 90, a disputa entre o campeão do Campeonato Brasileiro e o da Copa do Brasil teve uma existência breve, sendo descontinuada após 1991 e permanecendo inativa por quase três décadas. Este hiato deixou uma lacuna no cenário nacional, que só seria preenchida anos depois, com a visão de fortalecer o calendário e celebrar os grandes vitoriosos do futebol brasileiro.
Reativação da Supercopa
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tomou a decisão estratégica de reativar a Supercopa do Brasil em 2020. A medida visava não apenas preencher uma lacuna no calendário, mas também criar um novo ponto alto no início da temporada, colocando frente a frente os dois clubes de maior sucesso no ano anterior. A partida em campo neutro rapidamente se estabeleceu como um evento de grande apelo, consolidando-se como a primeira grande decisão anual e um termômetro para as ambições das equipes no ano que se iniciava.
A Homenagem ao Rei Pelé
Em 2024, a competição ganhou um novo e significativo nome: Supercopa Rei. Esta mudança foi uma emocionante homenagem da CBF ao maior futebolista de todos os tempos, Pelé, que faleceu em dezembro de 2022. Ao rebatizar o torneio, a entidade imortalizou o ‘Rei do Futebol’ no nome de uma das mais importantes disputas nacionais. A intenção é que o troféu represente a coroa do futebol brasileiro, simbolizando a supremacia e a excelência, conceitos intrinsecamente ligados ao legado de Pelé. A Supercopa Rei, portanto, não é apenas um título, mas um tributo perene ao eterno camisa 10 da seleção brasileira e seu impacto inestimável no esporte mundial.
Histórico da Competição: Os Donos da Coroa
A Supercopa Rei, em sua atual formatação, renasceu das cinzas em 2020, reativada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com o objetivo de abrir a temporada nacional com um confronto de peso. A competição reúne os grandes vencedores do ano anterior: o campeão do Campeonato Brasileiro e o detentor da Copa do Brasil. Esse formato visa coroar o clube que mais se destacou nas duas principais competições domésticas, estabelecendo um verdadeiro “supercampeão” antes mesmo do início dos estaduais e das novas edições dos torneios nacionais e continentais. Tradicionalmente disputada em campo neutro para garantir a imparcialidade, a Supercopa se consolidou como a primeira grande decisão anual.
A história da Supercopa, contudo, possui raízes mais antigas, embora com um longo hiato. Após edições pontuais no início dos anos 90, o torneio ficou dormente entre 1992 e 2019. Sua reintrodução em 2020 marcou um novo capítulo, que foi ainda mais significativo em 2024. Neste ano, a CBF decidiu rebatizar a disputa para “Supercopa Rei” em uma emocionante homenagem a Pelé, o Eterno Rei do Futebol, falecido em dezembro de 2022. Essa mudança não apenas honra o maior ícone do esporte, mas também solidifica a ideia de que o troféu representa a coroa máxima do futebol brasileiro, sendo disputado pelos clubes que dominaram o cenário na temporada anterior.
Desde sua reativação, alguns clubes têm se estabelecido como os “donos da coroa”, com o Flamengo se destacando como o maior campeão do novo formato. O Rubro-Negro carioca conquistou o título em 2020 e 2021, além de ser o atual campeão de 2025, conforme o contexto deste artigo que se refere à edição de 2026, onde venceu o Botafogo por 3 a 1. Outros gigantes também gravaram seus nomes na galeria de vencedores recentes: o Atlético Mineiro levantou a taça em 2022, seguido pelo Palmeiras em 2023 e o São Paulo em 2024. Essa lista de campeões reflete a constante disputa pela supremacia no futebol brasileiro, transformando a Supercopa Rei em um palco de grandes embates e celebrações.
Adesg e Vasco ficam no empate em confronto preparatório
Adesg e Vasco empataram por 2 a 2 nesta quarta, 31, no Tonicão, em um confronto preparatório para o Campeonato Estadual. Kitinha e Pedro Careca marcaram os gols do Leão enquanto Catatau e Bryan anotaram para o Vasco.
Excelente treinamento
Para o técnico Rodrigo Deião, o treinamento foi excelente para a Adesg.
“Conseguimos fazer um amistoso forte desde o início e foi possível trabalhar bem a equipe. Vamos ter esse nível de disputa no Estadual e essa partida será importante para sequência do trabalho”, declarou o treinador do Leão.
Dois amistosos
Segundo o técnico Erick Rodrigues, os dois amistosos realizados nesta quarta foram importantes para ampliar a avaliação do elenco.
“Podemos utilizar os atletas bolivianos e vamos ter uma equipe com capacidade de lutar pelo título. A formação de um elenco forte aumenta as nossas opções”, afirmou Erick Rodrigues.
Mailza Assis prepara-se para assumir o governo do Acre em 2026 e pode se tornar a 2ª mulher a comandar o estado
Vice-governadora, que assumiria o cargo em abril com a saída de Gladson Cameli para o Senado, é apontada como candidata oficial à sucessão; perfil reservado e trajetória religiosa e política marcam sua ascensão
Poucas horas separam o Acre de 2026, ano em que a vice-governadora Mailza Assis (PP) deve assumir o governo do estado em abril, com a saída de Gladson Cameli para disputar uma vaga no Senado. Com uma trajetória que começou na Assembleia de Deus, passou pela prefeitura de Senador Guiomard (Quinari) e chegou ao Senado antes da vice-governança, Mailza é apontada como candidata oficial do Palácio Rio Branco para as eleições do próximo ano, podendo se tornar a segunda mulher a governar o Acre — após Iolanda Lima, em 1986-87.
De perfil reservado, fala baixa e postura considerada exemplar por aliados, ela teria conquistado a confiança do governador para a sucessão ainda no início do mandato. Conhecida por sua religiosidade e citada por profecias que anteviam sua ascensão, Mailza enfrentará adversários “à altura” em 2026, mas chega fortalecida pela máquina e pela articulação política do grupo no poder. Se confirmada, sua gestão promete “suavizar” o tom do governo, sem abrir mão do rigor administrativo que lhe é atribuído por quem a conhece de perto.
Trajetória incomum:
Nascida no Amazonas, Mailza chegou ao Acre ainda jovem, trabalhou como auxiliar administrativa na Assembleia de Deus e iniciou na política como secretária municipal em Senador Guiomard. Sua ascensão acelerou com a suplência no Senado (2015), titularidade (2019-2022) e eleição como vice-governadora em 2022.
Estilo de gestão:
Descrita como “doce, de fala baixa”, ela promete “suavizar” o governo, mas aliados alertam: “O espaço para erro é quase zero”. Conhecida por rigor administrativo, Mailza terá nove meses à frente do estado para construir sua imagem antes da campanha eleitoral.
Contexto político:
-
Seria a segunda mulher a governar o Acre – após Iolanda Lima (1986-1987);
-
Tem o apoio aberto de Cameli, que a escolheu como sucessora;
-
Enfrentará adversários de peso em 2026, ainda indefinidos.
Fé e projeção:
Em entrevista recente, Mailza revelou ter recebido uma “profecia” sobre seu destino político. Sua trajetória é comparada à da cantora Damares – de origem humilde e ascensão ligada à fé.
Desafios:
-
Consolidar liderança em um estado tradicionalmente masculino;
-
Administrar a transição sem rupturas com a base de Cameli;
-
Equilibrar discurso religioso com políticas de estado.
A partir de janeiro, Mailza deve intensificar agendas públicas e articular alianças para 2026. Seu desempenho nos meses de 2026 frente do governo será decisivo para convencer eleitores além do núcleo duro de fiéis e correligionários.
A trajetória de Mailza Assis reflete uma nova via de ascensão política no Acre: longe dos partidos tradicionais, alicerçada em redes evangélicas, trabalho discreto e lealdade a um grupo político hegemônico. Seu maior teste será governar sem a sombra de Cameli.
