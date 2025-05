Super Taça Acreana de Futsal com semifinalistas definidos

O Saneacre pede à população que colabore com o uso consciente da água e evite desperdícios

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), vem monitorando com atenção a situação crítica do Igarapé Fura. O manancial é responsável por abastecer cerca de 30% da cidade de Xapuri.

Com o verão amazônico, desde o último domingo, 18, o nível de água do igarapé tem se mostrado insuficiente para captação, o que compromete diretamente o fornecimento regular de água nos bairros atendidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA) instalada no local.

Diante da situação, a autarquia adotou medidas emergenciais para mitigar os impactos à população, como a disponibilização de um caminhão-pipa que está atendendo de forma emergencial os moradores afetados pelo racionamento.

Além das ações imediatas, o Saneacre deu início, nesta sexta-feira, 23, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), ao processo de desassoreamento do leito do Igarapé Fura. O objetivo da ação é permitir o acúmulo de uma maior quantidade de água na área de captação, contribuindo para o restabelecimento gradual do fornecimento.

Contudo, as ações da autarquia não se limitam ao enfrentamento da crise atual. Com foco em uma solução definitiva para o abastecimento de água em Xapuri, o Saneacre firmou parceria com a Prefeitura Municipal para garantir trafegabilidade de máquinas pesadas no ramal que dá acesso ao local onde será construída a nova Estação de Tratamento de Água do município, que utilizará como fonte o Rio Acre — atualmente responsável pelo abastecimento da parte mais baixa da cidade.

De acordo com a prefeitura, os trabalhos de recuperação do ramal já foram iniciados nesta semana. Após a conclusão das melhorias, o Saneacre fará o transporte das estruturas metálicas que comporão a nova ETA do Rio Acre que deverá ser instalada no prazo de até 60 dias, após a chegada dos equipamentos ao terreno. Com isso, Xapuri contará com duas ETA’s operando a partir do Rio, garantindo segurança hídrica para toda a cidade. As estações terão capacidade para abastecer 100% da população de Xapuri.

O Saneacre pede à população que colabore com o uso consciente da água e evite desperdícios. A autarquia permanece à disposição para esclarecer dúvidas e reforça seu compromisso com a melhoria contínua do saneamento no município.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários