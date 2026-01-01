Suíça: faíscas em garrafas de champanhe podem ter causado tragédia

A explosão e o incêndio ocorridos na madrugada desta quinta-feira (1º/12), no complexo de esqui em Crans-Montana, na Suíça, pode ter sido causada por velas de faíscas em garrafas de champanhe, segundo testemunhas.

Ao portal BFMTV, duas frequentadoras do bar La Constellation relataram que viram garçonetes circulando com os artefatos e que faíscas teríam atingido o teto do local e causado o incêndio que deixou dezenas de mortos e pelo menos 100 feridos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos da festa e também do início do incêndio.

O chefe da polícia da comuna de Valais, Fréderic Gisler, disse que há ao menos 40 mortos e 115 feridos, que incluem moradores e turistas. As vítimas foram levados para os hospitais de Sion, Lausanne, Genebra e Zurique.

Em uma coletiva de imprensa, o presidente da Federação Suíça, Guy Parmelin, disse que o ocorrido é umas “piores tragédias” já vividas no país e determinou que as bandeiras no serão içadas a meio-mastro por cinco dias.

Segundo a polícia local, chamados começaram a chegar por volta das 1h30. No momento do incêndio, havia uma festa de Ano-Novo no La Constaellation. O bar faz parte da estação de luxo de Crans-Montana, localizada a cerca de 18o quilômetros da capital Berna.

Mais cedo, a Procuradoria-Geral de Valais descartou que a tragédia tenha sido causada por algum ataque, mas não comentou sobre o incêndio ser causado por velas em garrafas de espumante.

