Suframa fará Jornada de Integração e Desenvolvimento em Rio Branco
A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) promoverá no próximo dia 13 de novembro, em Rio Branco, mais uma edição da Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento. O evento acontecerá a partir das 9h, no auditório do Instituto Federal do Acre (Ifac) – Campus Rio Branco, localizado na Avenida Brasil, bairro Xavier Maia.
A iniciativa é realizada em parceria com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e o Banco da Amazônia (Basa), e tem como objetivo fortalecer a integração regional, promover a interiorização do desenvolvimento e melhorar o ambiente de negócios nos estados da Amazônia Ocidental e no Amapá. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site https://doity.com.br/
A cerimônia de abertura contará com representantes da Suframa, do Governo do Acre, da Prefeitura de Rio Branco, do Ifac, da Sudam e do Basa.
A programação inclui ainda apresentações do Banco da Amazônia, com soluções de crédito para a região, e da Sudam, sobre incentivos fiscais ao desenvolvimento regional. Haverá também exposições dos Programas Prioritários coordenados pela Softex e pelo Idesam, além de um painel de perguntas e respostas com os palestrantes.
No período da tarde, estão previstas visitas técnicas a instituições e empreendimentos locais, com o objetivo de aproximar agentes públicos, empresariais e acadêmicos.
Prefeitura de Brasiléia dá início à Operação Inverno 2025 com ações de limpeza e manutenção nos bairros
A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Obras, deu início nesta quarta-feira (05) à Operação Inverno 2025, começando pelo bairro 28 de Maio. A ação tem como objetivo preparar a cidade para o período chuvoso, garantindo mais segurança, saúde e qualidade de vida aos moradores.
O secretário de Obras, Josué Elias, esteve no local acompanhado do vereador Almir Andrade e da equipe responsável pelos trabalhos. “Estamos iniciando um grande mutirão de limpeza que vai abranger todos os bairros de Brasiléia. A Operação Inverno é fundamental para evitar alagamentos, melhorar o escoamento das águas e deixar nossa cidade mais limpa e bonita”, explicou o secretário.
Os serviços incluem roçagem, rastelagem, retirada de entulhos, desobstrução de bueiros e manutenção de vias públicas, ações que serão realizadas de forma contínua durante todo o período de chuvas.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da iniciativa e reforçou o compromisso da gestão com o bem-estar da população. “A Operação Inverno é uma ação preventiva e de cuidado com a nossa cidade. Estamos atuando de forma planejada para garantir que todos os bairros recebam os serviços necessários. Nosso objetivo é assegurar mais qualidade de vida, saúde e segurança para os moradores de Brasiléia”, afirmou o prefeito.
A prefeitura informa ainda que a operação deve atingir 100% dos bairros do município, envolvendo todas as equipes da Secretaria de Obras. A população também é convidada a colaborar, evitando o descarte irregular de lixo e entulhos nas vias públicas.
Após protesto, ponte Coronel Sebastião Dantas é liberada em Rio Branco
A ponte Coronel Sebastião Dantas, que ficou bloqueada na manhã desta quarta-feira, 05, por moradores da comunidade Marielle Franco, já foi liberada ao tráfego. O protesto havia causado um longo congestionamento na região central de Rio Branco, afetando o fluxo de veículos em diversas vias próximas. A liberação aconteceu por volta das 12h.
Os manifestantes, que inicialmente se concentraram em frente à Casa Civil, reclamam de falta de transparência no projeto habitacional da comunidade e cobram do governo do Estado, da Caixa Econômica Federal e do Ministério Público uma reunião para discutir a situação das famílias que ainda aguardam definição sobre suas moradias.
Chuvas de outubro ficaram abaixo da média em quase todo o Acre
Os registros meteorológicos oficiais confirmam que o Acre teve chuvas abaixo da média histórica em outubro de 2025, contrariando informações que circulavam sobre um suposto volume acima do normal.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão responsável pelos registros oficiais no país, em Rio Branco choveu 107,8 milímetros, o que representa 74,9% da média histórica para o mês, que é de 144,0 mm. Os dados foram divulgados pelo Portal O Tempo Aqui.
Outras instituições que também monitoram o clima registraram índices próximos, mas igualmente inferiores à média. A Agência Nacional de Águas (ANA) mediu 142,0 mm, ou 98,6% da média, enquanto a Rede de Meteorologia da Aeronáutica (Redemet) registrou apenas 74,7 mm, correspondendo a 51,9% do volume esperado.
A variação entre os números, segundo os especialistas, ocorre por conta da localização geográfica diferente das estações meteorológicas dentro da capital. Apenas os dados do Inmet, entretanto, são considerados oficiais para estudos e comparações climatológicas, já que a instituição mantém registros diários em Rio Branco desde a década de 1960, seguindo padrões internacionais.
Em Cruzeiro do Sul, o cenário foi semelhante: o acumulado de 186,8 mm correspondeu a 97,8% da média histórica de 191,0 mm. A redução das chuvas impactou diretamente o nível dos rios acreanos, especialmente o rio Acre, cuja cota em Rio Branco não chegou a 3 metros ao longo do mês.
