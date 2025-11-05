Suframa fará Jornada de Integração e Desenvolvimento em Rio Branco

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) promoverá no próximo dia 13 de novembro, em Rio Branco, mais uma edição da Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento. O evento acontecerá a partir das 9h, no auditório do Instituto Federal do Acre (Ifac) – Campus Rio Branco, localizado na Avenida Brasil, bairro Xavier Maia.

A iniciativa é realizada em parceria com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e o Banco da Amazônia (Basa), e tem como objetivo fortalecer a integração regional, promover a interiorização do desenvolvimento e melhorar o ambiente de negócios nos estados da Amazônia Ocidental e no Amapá. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site https://doity.com.br/ jornadaintegracaoriobrancoac.

A cerimônia de abertura contará com representantes da Suframa, do Governo do Acre, da Prefeitura de Rio Branco, do Ifac, da Sudam e do Basa.

A programação inclui ainda apresentações do Banco da Amazônia, com soluções de crédito para a região, e da Sudam, sobre incentivos fiscais ao desenvolvimento regional. Haverá também exposições dos Programas Prioritários coordenados pela Softex e pelo Idesam, além de um painel de perguntas e respostas com os palestrantes.

No período da tarde, estão previstas visitas técnicas a instituições e empreendimentos locais, com o objetivo de aproximar agentes públicos, empresariais e acadêmicos.

