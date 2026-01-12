Sucuri de grande porte é flagrada atravessando rua no bairro Pentecoste, em Cruzeiro do Sul

Vídeo mostra serpente de cerca de três metros entrando em área de mata e chama atenção de moradores

Um vídeo enviado à redação no fim de semana chamou a atenção de moradores do bairro Pentecoste, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. As imagens mostram uma sucuri de grande porte, com aproximadamente três metros de comprimento, atravessando uma via urbana antes de entrar em uma área de mata.

No registro, o animal aparece se deslocando de forma tranquila pela rua, sem demonstrar comportamento agressivo, e em seguida desaparece na vegetação próxima. Pessoas que presenciaram a cena relataram surpresa com o tamanho da serpente e registraram o momento em celulares.

Apesar do susto, não houve registro de feridos nem de danos. Especialistas alertam que o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas tem se tornado mais frequente devido à expansão das cidades sobre áreas naturais e às mudanças ambientais.

A recomendação das autoridades ambientais é que, ao encontrar animais silvestres, a população mantenha distância, não tente capturá-los ou afugentá-los por conta própria e acione os órgãos responsáveis, como o Corpo de Bombeiros ou o Batalhão de Policiamento Ambiental, para que o resgate seja feito de forma segura.

