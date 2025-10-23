Extra
STF tem maioria para manter nomeação de parentes para cargos políticos
O Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta quinta-feira (23) maioria de votos para manter a regra da Corte que permitiu nomeações de parentes para cargos políticos.
A Corte formou placar de 6 votos a 1 para manter o entendimento de que a nomeação de parentes para cargos de natureza política não configura nepotismo. Apesar do placar, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quarta-feira (29).
Em 2008, o Supremo editou uma súmula vinculante para proibir o nepotismo. De acordo com o texto da decisão, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau para cargos públicos viola a Constituição.
Contudo, a Corte reconheceu meses depois que a restrição não vale para cargos de natureza política, como secretários de Estado. A decisão permitiu que governadores indiquem parentes para cargos na administração estadual, por exemplo.
O caso voltou ao Supremo por meio de um recurso para derrubar uma lei de Tupã (SP), de 2013, que proibiu a contratação de parentes do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores na gestão municipal. A norma contrariou o entendimento da Corte que validou as nomeações para funções políticas.
Votos
Ao voltar a julgar a questão nesta quinta-feira, o relator do caso, ministro Luiz Fux, votou pela permanência do entendimento de que a vedação do nepotismo não vale para cargos políticos.
Para o ministro, o chefe do Executivo tem a prerrogativa de escolher seus secretários, desde que sejam observados os critérios de qualificação técnica e a proibição de nepotismo cruzado.
“A mensagem do Supremo é que a regra é a possibilidade, a exceção é a impossibilidade. Não é uma carta de alforria para nomear quem quer que seja”, afirmou.
O voto de Fux foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.
Flávio Dino foi o primeiro a divergir do relator e questionou a possibilidade de nomeação de parentes para cargos políticos.
Dino disse que “legalidade e afeto não se combinam”. O ministro argumentou que a nomeação de parentes não funciona na iniciativa privada e só acontece na administração pública.
“Legalidades e afetos não se combinam. Uma reunião de governo não pode ser um almoço de domingo. Uma reunião de governo não pode ser uma ceia de Natal. Ei, papai, titio, irmão, passe aí o macarrão. Isso é imprescindível, lindo na família, no jardim, não na praça. Na praça, no espaço público, nós temos que compreender que é preciso ter coerência nas regras”, afirmou.
A ministra Cármen Lúcia não adiantou voto , mas se manifestou sobre o tema. A ministra disse que cumprir o princípio constitucional da impessoalidade é um desafio.
“A esposa vai para o Tribunal de Contas para aprovar ou não as contas do próprio marido, que foi titular do Executivo. Isso é completamente contrário ao que nós discutimos, embora seja um cargo político”, comentou.
Os votos dos ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia, últimos a votar, serão proferidos na próxima sessão.
Fuga de detento escancara fragilidade no sistema penitenciário do Acre
Mais uma fuga registrada no sistema penitenciário do Acre expõe a fragilidade administrativa do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e a falta de controle sobre detentos com direito ao trabalho externo, reforçando o cenário de crise e desorganização interna denunciado por servidores do órgão.
O preso Vandré Lira de Melo, de 39 anos, aproveitou o benefício de exercer atividade fora dos muros da unidade prisional para fugir durante o expediente. Ele trabalhava em uma obra de construção civil nas proximidades do Canil da Polícia Militar, em Rio Branco. A evasão ocorreu por volta das 11h desta quarta-feira (23), mas só foi percebida cerca de quatro horas depois, por volta das 15h.
De acordo com informações repassadas por agentes penitenciários, o atual diretor operacional do Iapen tem sido pouco presente nas rotinas de segurança, sendo descrito como “praticamente desconhecido da tropa”. Essa distância entre a gestão e os servidores, afirmam, enfraquece a coordenação das ações preventivas e compromete a autoridade interna, o que tem reflexo direto na segurança das unidades prisionais.
Servidores cobram providências urgentes e mudanças na condução da gestão, defendendo que a segurança institucional volte a ser prioridade. Também pedem o reforço das equipes operacionais e valorização dos profissionais que mantêm o sistema funcionando, mesmo diante da falta de estrutura e apoio administrativo.
A reportagem tentou contato com a direção do Iapen, mas, até o fechamento desta edição, não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.
Detran realiza reparos em semáforos na fronteira, mas falta fiscalização e campanhas educativas
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) realizou recentemente reparos em semáforos na região de fronteira entre Brasiléia e Cobija (Bolívia), após uma série de transtornos causados por falhas nos equipamentos. Apesar da manutenção, a falta de fiscalização e de ações educativas no trânsito segue sendo motivo de preocupação entre os moradores e motoristas que circulam diariamente pela área.
O problema se agravou na última semana, quando os semáforos da ponte binacional Wilson Pinheiro apresentaram falhas por vários dias consecutivos.
Os transtornos só foram amenizados após vídeos de denúncia circularem nas redes sociais, direcionados à presidência do Detran. A repercussão levou o órgão a enviar técnicos da capital para realizar os reparos necessários.
Na ponte metálica que liga os municípios Epitaciolândia e Brasiléia, é comum observar a impaciência de condutores que desrespeitam o tempo dos semáforos, gerando engarrafamentos e riscos de acidentes.
Mesmo com os consertos, a população reclama da ausência de campanhas de educação no trânsito e da falta de efetivo para fiscalização. O 5º Cifitran sediado em Brasiléia, opera com baixo contingente, o que inviabiliza uma ação mais rigorosa nas ruas e avenidas da fronteira.
Moradores destacam a contradição entre a alta arrecadação do Detran e a falta de presença efetiva do órgão em regiões estratégicas como a fronteira. Sem campanhas educativas e fiscalização constante, cresce o desrespeito às leis de trânsito, comprometendo a segurança de motoristas e pedestres.
Veja vídeo feito nesta quinta-feira (23) na ponte José Augusto e na Wilson Pinheiro, mostram a falta de paciência e fiscalização na fronteira.
Prefeitura de Brasiléia realiza VII Conferência Municipal de Saúde com foco em fortalecer políticas públicas e garantir o direito à saúde para todos
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, realizou nesta terça-feira (22), no Polo da UAB (antigo CEDUP), a VII Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Construindo juntos uma saúde para todos”.
O evento foi um importante espaço democrático de diálogo e construção coletiva, reunindo gestores, trabalhadores, representantes de associações, sindicatos e a comunidade em geral, para discutir e propor melhorias para o Sistema Único de Saúde (SUS) no município.
A abertura oficial contou com a presença do vice-prefeito Amaral do Gelo, que destacou o compromisso da gestão em garantir uma saúde pública de qualidade. “Estamos aqui para ouvir a população e construir juntos um sistema de saúde cada vez mais acessível e eficiente. A conferência é o momento em que todos têm voz para ajudar a definir o futuro das nossas políticas públicas”, afirmou o vice-prefeito.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, ressaltou a importância do evento para o planejamento das ações da pasta. “As propostas discutidas aqui vão nortear o Plano Municipal de Saúde para os próximos anos da gestão do nosso prefeito Carlinhos do Pelado. É fundamental que a comunidade participe, pois é ela quem vivencia diariamente os desafios e as conquistas do nosso sistema de saúde”, explicou o secretário.
Também participaram da conferência a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luzinete dos Santos; o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Dr. Osvaldo Leal; o presidente da Câmara Municipal, Marcos Tibúrcio, acompanhado dos vereadores Almir Andrade, Djhailson Américo, Lucélia Borges, Careca Gadelha e demais parlamentares; além de representantes de sindicatos, como Edirlei Frota (Sindicato dos Servidores em Saúde), e Francisco Dantas (Sindicato dos Agentes de Saúde Pública do Município).
A conferência contou ainda com a presença de Delcimara Campos, representando o Tribunal de Justiça do Acre, e da equipe da Universidade Unopar.
Entre os palestrantes convidados estiveram Dr. Osvaldo Leal, Ana Cristina e Dhyekson Silva, que abordaram temas relacionados aos desafios e perspectivas da saúde pública no Brasil e no Acre.
Após as apresentações iniciais, foi realizada a leitura e aprovação do regulamento da conferência, que orientou os grupos de discussão e a formulação das propostas.
De acordo com o Conselho Municipal de Saúde, o evento tem como missão principal promover o debate, a proposição e a deliberação de ações que fortaleçam políticas públicas inclusivas, assegurando maior proteção e bem-estar à população de Brasiléia.
A 7ª Conferência Municipal de Saúde será um marco importante na formulação das diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Saúde 2026–2029, consolidando o compromisso do município com a efetivação do direito à saúde para todos e com a construção de uma política pública sólida, eficiente e participativa.
