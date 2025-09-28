STF: Segunda Turma forma maioria para manter prisão do Careca do INSS

Com votos de André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin, STF forma maioria para manter prisão do Careca do INSS e de Mauricio Camisotti

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter as prisões de Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e do empresário Mauricio Camisotti.

Até este domingo (28/9), os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin votaram para manter as prisões preventivas.

O Careca do INSS e Camisotti estão presos desde o último dia 12 e são apontados como figuras chave do esquema que promovia descontos irregulares em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O julgamento ocorre em plenário virtual da Segunda Turma, até 3 de outubro. Compõem o colegiado, os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Nunes Marques.

Gilmar Mendes se declarou impedido de votar no julgamento. Resta, portanto, o parecer do ministro Dias Toffoli.

A Polícia Federal aponta que o Careca do INSS atuava como lobista no esquema, agindo como intermediário entre empresários dos sindicatos e associações. Segundo a investigação, ele faturava uma parte do dinheiro desviado e distribuía a outros sócios do esquema.

Já Camisotti é apontado como sócio de uma das entidades que integravam o esquema de desvios.

