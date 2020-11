O pedido da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon), tentando suspender a posse do advogado Ribamar Trindade, no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Acre (TCE), foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski.

A Audicon tenta barrar a posse porque entende que a vaga a ser ocupada por Trindade é da conselheira-substituta e auditora de contas do órgão, Maria de Jesus Carvalho, de 65 anos, que, pela idade, no entendimento do Tribunal de Justiça do Acre, não pode ocupar mais a vaga deixada pelo ex-conselheiro José Augusto de Faria.

Ribamar Trindade foi nomeado por Gladson Cameli no dia 30 de outubro, e teve o ato publicado em edição extra do Diário Oficial, horas após a Assembleia Legislativa aprovar o nome do advogado, atual chefe da Casa Civil para o cargo. Maria de Jesus e os colegas da Corte de Contas são contra a escolha de Trindade.

Comentários