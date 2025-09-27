Geral
STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores na quarta-feira (1°)
O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para a próxima quarta-feira (1°) o início do julgamento sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre entregadores e motoristas de aplicativos e as plataformas digitais. A controvérsia é conhecida como uberização das relações de trabalho.
A decisão a ser tomada pela Corte terá impacto em 10 mil processos que estão parados em todo o país à espera do posicionamento do plenário.
Serão julgadas duas ações que são relatadas pelos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes e chegaram ao Supremo a partir de recursos protocolados pelas plataformas Rappi e Uber.
Contestação
As empresas contestam decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram o vínculo empregatício com os motoristas e entregadores.
A Rappi alegou que as decisões trabalhistas que reconheceram o vínculo de emprego com a empresa desrespeitaram posição da própria Corte que entende não haver relação de emprego formal com os entregadores.
A Uber sustentou que é uma empresa de tecnologia, e não do ramo de transportes, e que o reconhecimento de vínculo trabalhista altera a finalidade do negócio da plataforma, violando o princípio constitucional da livre iniciativa de atividade econômica.
Além das defesas das plataformas, os ministros vão ouvir durante o julgamento as sustentações orais de entidades que defendem o reconhecimento do vínculo trabalhista de motoristas e entregadores.
O julgamento sobre a uberização será a primeira pauta do plenário sob o comando do ministro Edson Fachin, que será empossado no cargo de presidente do STF na próxima segunda-feira (29). Ele sucederá o ministro Luís Roberto Barroso, que encerrará mandato de dois anos à frente do tribunal.
Acre e Mato Grosso testarão rota com carga de soja para fortalecer corredor logístico
Os governos do Acre e do Mato Grosso deram um passo inédito para reposicionar a logística brasileira em direção ao Pacífico e o mercado asiático. Em parceria com a concessionária peruana Iirsa Sur, será realizada uma carga experimental de soja, produzida nos dois estados, com destino ao Porto de Matarani, no Peru, utilizando a Estrada do Pacífico pelo território acreano. O anúncio ocorreu durante a Expoalimentaria 2025, em Lima, e reuniu representantes dos dois países.
Segundo estudos preliminares da empresa peruana e do governo, a rota pode reduzir em até 14 dias o tempo de viagem em relação ao trajeto tradicional pelo Atlântico. Hoje, mais de 1.200 caminhões carregados de soja chegam diariamente a Porto Velho (RO), de onde a carga segue pela Hidrovia do Madeira até o Atlântico, atravessa o Canal do Panamá e só então alcança a Ásia.
Para o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) do Acre, Assurbanípal Mesquita, a experiência é uma redefinição estratégica. “Este experimento pode validar o nosso corredor de exportação. Ao analisarmos o custo logístico total pelo Atlântico, percebemos que a rota via Acre trará uma redistribuição do eixo de integração sul-americana se voltando ao Pacífico. Reposicionar o estado como ativo geopolítico do Brasil ampliará nossa capacidade de atrair investimentos, fortalecer cadeias produtivas e aumentar o desenvolvimento econômico”, afirmou.
O secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec) do Mato Grosso, César Miranda, reforçou a importância da iniciativa e destacou que o governo estadual irá mobilizar os produtores de soja da região. “A saída ao Pacífico é importante não só para a região da Amazônia, mas também para o Centro-Oeste. Ganharemos 10 dias de adiantamento na viagem marítima e barateio do nosso custo. O governo de Mato Grosso se une ao do Acre para alcançar este grande objetivo”, declarou.
A presidente da Agência de Negócios do Acre (Anac), Waleska Bezerra, também vê no projeto uma oportunidade de reposicionar o estado no mapa da integração internacional. “O uso da Estrada do Pacífico trará novas alternativas para os nossos produtores, geração de competitividade para a indústria local e abertura de oportunidades de negócios com mercados estratégicos. Esse é um passo para fortalecer o protagonismo do Acre no cenário de integração continental”, afirmou.
Do lado peruano, a Iirsa Sur já iniciou um amplo estudo técnico para avaliar os pontos de melhoria da rodovia, que lá é chamada de Interoceânica Sul. Estão previstos reforços em pontes e a construção de faixas adicionais em trechos sinuosos, de modo a permitir o tráfego seguro de caminhões de grande porte, como os bitrens. A gerente-geral da concessionária, Carina Blanco, lembrou que a obra nasceu com a promessa de integração, mas ainda não atingiu seu potencial.
“Desde a construção da Rodovia Interoceânica Sul, que foi feita para integrar os dois países, temos interesse em fazer com que isso se concretize. Já faz 20 anos que essa via existe e não vimos nenhum avanço efetivo no comércio entre nós. Esta é uma rota existente, mas que precisa ser utilizada de forma efetiva para concretizar essa conexão. O Acre tem um papel fundamental nesse aspecto de melhorar a logística dos países e gerar maior volume de negócios”, destacou Carina.
Brasil intercepta avião vindo da Bolívia com uma tonelada de cocaína
Aeronave pousou em pista clandestina em Mato Grosso; três pessoas foram presas e Polícia Federal investiga esquema de narcotráfico
As autoridades brasileiras interceptaram, na sexta-feira (26), uma aeronave com matrícula falsa que havia decolado da Bolívia e entrou no espaço aéreo nacional sem autorização, transportando aproximadamente uma tonelada de cocaína. A operação foi confirmada neste sábado (27) por fontes oficiais.
De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave foi detectada pelos radares ao invadir o espaço aéreo sem plano de voo. Caças A-29 Super Tucano chegaram a ser acionados para a interceptação, mas o avião pousou em uma pista clandestina utilizada para o tráfico de drogas em uma fazenda localizada em Rondonópolis, município de Mato Grosso, região próxima às fronteiras com Bolívia e Paraguai.
A localização foi repassada a agentes do Grupo Especial de Fronteira, da Polícia Federal e da Polícia Militar de Mato Grosso, que montaram uma operação conjunta. A maioria dos suspeitos conseguiu fugir antes da chegada das equipes, mas três foram capturados nas buscas e levados à sede da Polícia Federal em Cuiabá.
No local, as autoridades apreenderam 31 fardos de cocaína — 17 ainda dentro da aeronave, parte em uma caminhonete em processo de carregamento e o restante escondido em áreas de mata.
A Polícia Federal instaurou inquérito para identificar e prender os responsáveis pela droga e pelo ingresso irregular da aeronave em território brasileiro.
Fonte: Eldeber
Sena Madureira: MPAC obtém internação de adolescente envolvido em acidente com mortes
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, obteve decisão da Justiça que decretou a internação provisória de um adolescente de 16 anos, envolvido em acidente de trânsito ocorrido na madrugada de quinta-feira, 25, que resultou na morte de dois jovens e em ferimentos em outros três.
De acordo com a apuração, o adolescente dirigia um veículo de passeio com capacidade máxima de cinco lugares, mas que transportava seis pessoas. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação, havia ingerido bebida alcoólica e trafegava em velocidade acima da permitida quando perdeu o controle da direção e colidiu contra outro automóvel no cruzamento das ruas Cunha Vasconcelos e Major João Câncio, em Sena Madureira.
No acidente, morreram Márcio Farias Filho, de 16 anos, e Maicon Diego Lopes de Lemos, de 18 anos. Outros três passageiros ficaram feridos.
Ao acolher a representação do MPAC, o Juízo da Vara Cível da Comarca de Sena Madureira considerou que os fatos apontam risco concreto à ordem pública e reconheceu a necessidade de afastar provisoriamente o adolescente do convívio social. A decisão determinou sua internação inicial por até 45 dias em unidade socioeducativa, medida prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A audiência de instrução foi marcada para o dia 30 de outubro, em formato telepresencial.
