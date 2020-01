Com essa nova data marcada para as eleições gerais, o membro também se referiu às eleições subnacionais, que foram inicialmente agendadas para o mês de maio, mas devem ser modificadas.

O Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia, confirmou que as próximas eleições gerais serão realizadas no domingo, 3 de maio. A informação será apresentada oficialmente na segunda-feira, 6 de janeiro, o dia em que o calendário eleitoral será anunciado.

“Será a primeira semana de maio. Na segunda-feira o calendário será publicado, acho que é domingo, 3 de maio”, disse um dos membros do STE, Seven Hassenteufel. Essa data está dentro do prazo dos 120 dias que os membros tiveram para convocar eleições.

Com essa nova data marcada para as eleições gerais, também se referiu às eleições subnacionais, que foram inicialmente agendadas para o mês de maio, mas devem ser modificadas.

“Não há data para isso, porque, a partir da conclusão do processo eleitoral nacional, trataremos dessa questão”, disse ele sobre as eleições subnacionais e também afirmou que “a lei que está sendo consultada no Tribunal Constitucional e que esse processo deve ser realizado 120 dias após a conclusão do processo eleitoral ”, das eleições presidenciais.

Sobre a extensão dos mandatos dos prefeitos, foi conciso em suas declarações e disse que “entende que isso será feito”.

