Startup do Acre vai para Lisboa e conquista vaga em programa de internacionalização

Em uma verdadeira vitória para o ecossistema de inovação da Região Norte do Brasil, a startup acreana Woodchat, liderada pela empreendedora Fernanda Onofre, foi selecionada como uma das 10 empresas vencedoras para o inédito programa de incubação e internacionalização de startups brasileiras da ApexBrasil e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Lisboa (Portugal). A conquista foi anunciada durante o Web Summit Lisboa 2025, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo.

Conheça Fernanda Onofre

A Woodchat, que desenvolve uma solução inovadora de Inteligência Artificial para a rastreabilidade e identificação de espécies de madeira da Amazônia via WhatsApp, destacou-se em um processo seletivo que envolveu as centenas de startups brasileiras presentes no Web Summit Lisboa deste ano.

Inicialmente, 380 startups que integraram a missão brasileira no Web Summit estavam aptas a participar. A seleção afunilou para 108, depois para 30, em seguida para 17, culminando com a escolha das 10 finalistas que participarão desta “corrida internacional” de nove meses.

Inovação com DNA amazônico

A Woodchat, reconhecida por sua tecnologia que aumenta em 75% a precisão no reconhecimento de espécies madeireiras comparado a métodos tradicionais, reforça a conexão entre inovação e sustentabilidade. Sua solução é crucial no combate ao desmatamento ilegal e na promoção do manejo sustentável da floresta.

“Tenho muito orgulho de ser de onde sou. Estar hoje aqui, com a Woodchat, e ser selecionada para este programa de internacionalização representa o potencial da inovação que nasce da Amazônia e que tem a capacidade de gerar impacto global. Agradeço demais a ApexBrasil e ao Sebrae, porque sou filha do Sebrae e hoje vivo totalmente dedicada à Woodchat,” afirmou Fernanda Onofre, CEO e fundadora da Woodchat.

Nove meses estratégicos na Europa

As 10 startups vencedoras terão a oportunidade de se instalar por nove meses no espaço de coworking do escritório da ApexBrasil em Lisboa. Durante este período, elas cumprirão um intenso plano de trabalho elaborado pela ApexBrasil e Sebrae, focado em:

Aceleração no Mercado Europeu: Portugal é um hub estratégico e porta de entrada para a Europa.

Mentoria e Conexões: Acesso a investidores, parceiros de negócios e especialistas em expansão global.

Validação Internacional: Adaptação e validação do modelo de negócio para o cenário europeu.

O programa inédito reforça o compromisso da ApexBrasil e do Sebrae em descentralizar e impulsionar o ecossistema de inovação brasileiro, dando visibilidade a talentos de todas as regiões, com foco em empresas lideradas por mulheres e que promovem a bioeconomia, como a Woodchat.

Sobre a Woodchat

A Woodchat é uma startup 100% acreana que utiliza Inteligência Artificial para a identificação precisa e rastreabilidade de espécies de madeira da Amazônia. Sua tecnologia é essencial para a transparência na cadeia produtiva e para o combate à ilegalidade no setor florestal.

Sobre o Programa de Internacionalização ApexBrasil/Sebrae

Lançado durante o Web Summit Lisboa 2025, o programa visa incubar e acelerar a expansão global de startups brasileiras de alto potencial, oferecendo suporte estratégico e físico no escritório da ApexBrasil em Lisboa, com duração de nove meses.

Por Amanda Mota | Portal i9Brasil

Relacionado

Comentários