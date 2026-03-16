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Startup Day 2026 acontecerá em 21 de março em três municípios do Acre

Publicado

4 minutos atrás

em

Evento recebe startups e investidores para fortalecer ecossistema de inovação

Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul recebem a 12ª edição do Startup Day no próximo dia 21 de março, sábado, das 8h às 12h. O evento é uma realização do Sebrae e contará com palestras e painéis, buscando estimular e fortalecer a inovação.

O Startup Day é um evento gratuito que acontece simultaneamente em todo o país, com o objetivo de promover conexões, compartilhar conhecimento e gerar oportunidades de negócios para startups e empreendedores.

De acordo com o diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos, a iniciativa é uma oportunidade de conectar talentos, ideias e oportunidades. “No Acre, o Startup Day representa uma oportunidade importante de aproximar empreendedores, startups e instituições que atuam com inovação. Ao realizar o evento em três municípios, ampliamos o acesso ao conhecimento e fortalecemos o ecossistema de inovação no estado”, disse.

Programações

A programação de Rio Branco contará com apresentação da Embrapii, pitchs das startups UP Saúde e Biosalus Amazônia, painel “ESG e inovação em healthtech: Transformando o futuro da saúde”, palestra “A força da inovação no empreendedorismo do futuro” e apresentação da Embrapii com o tema “Fomento rápido para quem quer inovar agora!”. Também haverá apresentações de pitchs sobre “Desafios no desenvolvimento de jogos digitais no Acre” com as startups de games da Ufac.

O evento também contará com show de Duda Modesto e Banda, além de atividades paralelas como a carreta game do Hospital de Amor, exposição de grafiteiros e de projetos dos pesquisadores da Ufac, oficina para crianças e mais.

Local: SebraeLab da Ufac – BR-364, Km 04 – Distrito Industrial

Inscrições: https://ac.loja.sebrae.com.br/startup-day-2026-ev-83492

Em Brasiléia, a agenda incluirá: Palestra “Inovação, gestão e impacto social na saúde: Experiências que transformam territórios”, com Guilherme Balthazar; Talk show; Painel interativo “Saúde na fronteira: O futuro começa agora”; Momento dinâmico “Desafio inovação na saúde da fronteira”.

Local: Senac Brasiléia – Rua Maria Anunciação Paula Moreira

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-2026-inovacao-em-saude-em-regioes-binacionais/3293561

A edição de Cruzeiro do Sul terá as seguintes atividades: Palestra “Inovação na prática: o caso da Bebidas Cruzeiro”, com o CEO da empresa, André Santos; Painel “Conversa com quem faz: experiências de inovação no Juruá” com empreendedores locais da Guarda Flora, Café Vô Raimundo e Marchetaria do Acre.

Local: Teatro dos Náuas – R. do Purus, Cruzeiro do Sul – AC

Inscrições: https://ac.loja.sebrae.com.br/startup-day-2026-cruzeiro-do-sul-ac-ev-87735

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Detran realiza ação educativa sobre trânsito seguro em escola de Epitaciolândia

Publicado

2 horas atrás

em

16 de março de 2026

Por

Atividade na Escola Municipal Bela Flor orientou crianças sobre comportamento no trânsito e uso de equipamentos de segurança

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre realizou uma ação educativa na Escola Municipal Bela Flor, localizada na cidade de Epitaciolândia, já na BR 317, parte alta da cidade, com o objetivo de conscientizar crianças sobre a importância de um trânsito mais seguro e responsável.

Durante a atividade, educadores de trânsito apresentaram orientações sobre boas práticas, como o respeito à sinalização, atenção ao atravessar ruas e o uso correto de equipamentos de segurança. As ações foram desenvolvidas de forma didática e interativa, facilitando o entendimento dos alunos.

De acordo com a coordenação, a iniciativa deve ser ampliada ao longo do ano, alcançando outras escolas das redes municipal e estadual.

A proposta é que as crianças se tornem multiplicadoras das informações, levando os ensinamentos para dentro de casa e contribuindo para a formação de uma cultura de mais respeito e responsabilidade no trânsito.

A ação reforça o compromisso do Detran com a educação como ferramenta essencial para a prevenção de acidentes e preservação de vidas.

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Prefeitura de Assis Brasil realiza entrega de beneficiadora de arroz na Comunidade União

Publicado

20 horas atrás

em

15 de março de 2026

Por

A Prefeitura de Assis Brasil realizou a entrega de uma beneficiadora de arroz (peladeira) para os moradores da Comunidade União, localizada no Ramal do Catianã. A ação representa um importante avanço para os produtores rurais da região, fortalecendo a agricultura familiar e melhorando as condições de trabalho no campo.

Estiveram presentes no momento da entrega o vice-prefeito Reginaldo Martins, o secretário municipal de Agricultura Jeovane e o vereador Jurandir Araújo, que acompanharam a instalação do equipamento e conversaram com os produtores da comunidade.

A peladeira é fruto de uma emenda da senadora Mailza Assis, que tem contribuído com iniciativas voltadas ao fortalecimento da produção rural no município.

Durante a visita, foi realizada uma reunião com os moradores da colocação União. O encontro serviu para que os produtores pudessem receber o equipamento, ouvir as autoridades, agradecer pelo investimento e também apresentar reivindicações e demandas da comunidade.

A produtora rural Francisca das Chagas compartilhou sua experiência e destacou a importância do equipamento para a realidade dos trabalhadores do campo. Segundo ela, antes da chegada da peladeira o arroz era descascado de forma manual.

“Antes a gente fazia tudo no pilão, batendo o arroz na mão. Era um trabalho muito pesado e dolorido. Muitas vezes o que a gente conseguia não era nem suficiente para o almoço”, relatou.

Francisca também ressaltou que a chegada da beneficiadora representa um momento de gratidão para a comunidade, pois vai facilitar o trabalho dos produtores e melhorar a produção local.

Ela destacou ainda que o equipamento beneficia tanto homens quanto mulheres que trabalham diariamente na produção agrícola, trazendo mais dignidade, agilidade e melhores condições de trabalho para as famílias da região.

A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando para fortalecer a agricultura familiar, garantindo mais apoio, infraestrutura e oportunidades para os produtores rurais do município.

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Prefeito de Rio Branco reúne equipe e trabalha na solução do problema no transporte coletivo

Publicado

2 dias atrás

em

14 de março de 2026

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Prefeitura reúne equipe, dialoga com trabalhadores e busca solução legal para manter o transporte coletivo em funcionamento na capital

Determinado ao encontrar uma solução para o problema do transporte público na capital acreana, o Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ao tomar conhecimento do comunicado da empresa Ricco Transporte sobre a paralisação do transporte coletivo neste sábado (14), que afetou 31 linhas, reuniu sua equipe para discutir sobre o problema.

Após analisar toda a situação, e estudar as ações legais que pode estar tomando, o Prefeito determinou que o Superintendente da RBTrans, Coronel Coutinho se reunisse com os trabalhadores do transporte público para ouvi-los e assim garantir que a gestão municipal está buscando uma solução legal para o impasse e que ainda está ao lado da categoria trabalhando para assegurar o pagamento de seus salários.

“Vamos conversar com o pessoal do sindicato. O prefeito me determinou garantir que os trabalhadores não fiquem sem seus salários. Esta gestão estará sempre ao lado dos que mais precisam”, afirmou o superintendente da RBTrans.

Participaram da reunião o Vice-prefeito Alysson Bestene; o Superintendente de Transporte e Trânsito (RBTrans), Cel. Coutinho; o Secretário Especial de Assuntos Jurídicos, Jorge Eduardo; o Secretário Especial de Comunicação, Ailton Oliveira; a Procuradora do Município, Márcia Freitas e o Secretário da Casa Civil, Valtin José da Silva.

O Prefeito de Rio Branco ressaltou ainda que a equipe segue buscando a melhor solução para garantir que a população não fique sem o atendimento do transporte coletivo

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

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