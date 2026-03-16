Startup Day 2026 acontecerá em 21 de março em três municípios do Acre

Evento recebe startups e investidores para fortalecer ecossistema de inovação

Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul recebem a 12ª edição do Startup Day no próximo dia 21 de março, sábado, das 8h às 12h. O evento é uma realização do Sebrae e contará com palestras e painéis, buscando estimular e fortalecer a inovação.

O Startup Day é um evento gratuito que acontece simultaneamente em todo o país, com o objetivo de promover conexões, compartilhar conhecimento e gerar oportunidades de negócios para startups e empreendedores.

De acordo com o diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos, a iniciativa é uma oportunidade de conectar talentos, ideias e oportunidades. “No Acre, o Startup Day representa uma oportunidade importante de aproximar empreendedores, startups e instituições que atuam com inovação. Ao realizar o evento em três municípios, ampliamos o acesso ao conhecimento e fortalecemos o ecossistema de inovação no estado”, disse.

Programações

A programação de Rio Branco contará com apresentação da Embrapii, pitchs das startups UP Saúde e Biosalus Amazônia, painel “ESG e inovação em healthtech: Transformando o futuro da saúde”, palestra “A força da inovação no empreendedorismo do futuro” e apresentação da Embrapii com o tema “Fomento rápido para quem quer inovar agora!”. Também haverá apresentações de pitchs sobre “Desafios no desenvolvimento de jogos digitais no Acre” com as startups de games da Ufac.

O evento também contará com show de Duda Modesto e Banda, além de atividades paralelas como a carreta game do Hospital de Amor, exposição de grafiteiros e de projetos dos pesquisadores da Ufac, oficina para crianças e mais.

Local: SebraeLab da Ufac – BR-364, Km 04 – Distrito Industrial

Inscrições: https://ac.loja.sebrae.com.br/ startup-day-2026-ev-83492

Em Brasiléia, a agenda incluirá: Palestra “Inovação, gestão e impacto social na saúde: Experiências que transformam territórios”, com Guilherme Balthazar; Talk show; Painel interativo “Saúde na fronteira: O futuro começa agora”; Momento dinâmico “Desafio inovação na saúde da fronteira”.

Local: Senac Brasiléia – Rua Maria Anunciação Paula Moreira

Inscrições: https://www.sympla.com.br/ evento/startup-day-2026- inovacao-em-saude-em-regioes- binacionais/3293561

A edição de Cruzeiro do Sul terá as seguintes atividades: Palestra “Inovação na prática: o caso da Bebidas Cruzeiro”, com o CEO da empresa, André Santos; Painel “Conversa com quem faz: experiências de inovação no Juruá” com empreendedores locais da Guarda Flora, Café Vô Raimundo e Marchetaria do Acre.

Local: Teatro dos Náuas – R. do Purus, Cruzeiro do Sul – AC

Inscrições: https://ac.loja.sebrae.com.br/ startup-day-2026-cruzeiro-do- sul-ac-ev-87735

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