Staff de Lula chega ao Acre e prepara esquema para visita presidencial

Décio Lima destaca que 85% das empresas no estado são de pequeno porte e anuncia programas de crédito durante agenda institucional em Rio Branco

Durante visita ao Acre nesta quinta-feira (7), o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, destacou o papel fundamental das micro e pequenas empresas no desenvolvimento econômico da região amazônica e do país. A agenda fez parte do programa “Sebrae Pelo Brasil” e incluiu apresentações de artesanato, inovação, startups e o lançamento de programas voltados à ampliação do acesso ao crédito.

Em entrevista concedida na sede do Sebrae em Rio Branco, Décio enfatizou que 85% das empresas no Acre são micro e pequenas, reforçando a importância desse segmento para a economia local e nacional. “Esses brasileiros e brasileiras acordam todos os dias atuando em diversos setores e gerando renda. O Sebrae é a porta de entrada para quem deseja empreender e o alicerce para quem ainda está aprendendo a lidar com o mercado”, afirmou.

O dirigente também chamou atenção para a desigualdade de acesso ao crédito, um dos principais entraves enfrentados pelos pequenos empreendedores. “No ano passado, o Brasil criou 1,7 milhão de empregos, sendo 1,3 milhão gerados por pequenos negócios. No entanto, 88% dessas empresas ainda não conseguem acessar crédito. Isso é alarmante”, alertou.

A visita ao Acre também teve como objetivo lançar oficialmente os programas Acredita e Acredita Mais Exportação, que visam facilitar o financiamento para pequenos negócios. Segundo Décio Lima, as iniciativas são parte de uma nova política pública nacional de fomento ao empreendedorismo.

Acre como modelo de economia sustentável

Ao abordar os desafios da região amazônica, o presidente do Sebrae ressaltou o potencial do Acre como vitrine nacional para uma economia baseada na sustentabilidade, tecnologia e inclusão produtiva. Ele citou o programa Inova Amazônia como exemplo de sucesso local no incentivo a startups com foco em inovação sustentável.

“O Acre é Amazônia. E não há mais volta na ideia de que a economia do futuro precisa ser sustentável. O estado tem mostrado um protagonismo crescente em inovação, e isso precisa ser estimulado com políticas públicas e investimentos”, disse.

Reconhecimento ao trabalho regional

Para o diretor de Administração e Finanças do Sebrae no Acre, Vandré Prado, a presença do presidente nacional no estado representa um reconhecimento ao trabalho realizado localmente. “É uma alegria receber o presidente Décio. Essa visita reforça a integração entre o Sebrae Nacional e as unidades regionais. Aqui no Acre, temos uma atuação consolidada há 34 anos”, destacou.

Vandré revelou ainda que mais de 30 mil empresas foram atendidas pelo Sebrae Acre no último ano, incluindo negócios já formalizados e pessoas que ainda estão em fase de planejamento. “Nosso papel é transformar ideias em negócios e sonhos em realidade. O Sebrae está aqui para quem já empreende e para quem quer começar”, concluiu.

