SPORT CLUB BRASÍLIA

CONVITE

A diretoria do sport club Brasília. Convoca todos os sócios proprietários, para uma reunião a ser realizada no dia 12 de março de 2025, as 19:00hrs, no prédio do Sedup, situado a Av. Prefeito Rolando Moreira, bairro centro, município de Brasiléia, para tratar das seguintes pautas;

1 – Divisão do patrimônio líquido do Clube;

2 – Providências legais e critérios para a divisão;

3 – Apresentação da documentação dos sócios: cópia do Título de proprietários acompanhado do original para validação no ato da apresentação dos títulos.

4 – Outras providências que se façam necessárias.

Brasiléia- Ac, 23 de fevereiro de 2025.

Nelson José da Costa p.

Presidente

