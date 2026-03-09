Conecte-se conosco

Sorteio define ordem dos confrontos semifinais do Estadual

Publicado

1 hora atrás

em

Foto Glauber Lima: Humaitá Santa Cruz fazem a segunda semifinal no sábado(14)

Um sorteio realizado nesta segunda, 9, na sede da Federação de Futebol do Acre(FFAC) com a presença de todos os dirigentes dos clubes semifinalistas decidiu a ordem dos confrontos semifinais do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 no sábado, dia 14, no Tonicão. Galvez e Rio Branco se enfrentam, a partir das 15 horas, e na sequência o Humaitá joga contra o Santa Cruz.

Sem jogo de volta

Galvez e Humaitá disputam as semifinais com a vantagem de ter realizado as melhores campanhas na fase de classificação. Se os dois vencerem os confrontos do dia 14, as partidas de volta das semifinais não serão realizadas.

Árbitros de Rondônia

O presidente da FFAC, Adem Araújo, confirmou os árbitros de Rondônia nos duelos das semifinais do Estadual.

“Estamos trabalhando para uma reta final de Estadual sem problemas e reclamações”, declarou Adem Araújo.

Reunião nesta terça

Os dirigentes do Galvez, Humaitá, Rio Branco e Santa Cruz se reúnem nesta terça, 10, na TV Gazeta, e o objetivo é buscar apoio para realizar o sorteio de uma moto nas finais do Estadual.

Cotidiano

Acre é derrotado pelo Pará e fecha 1ª fase do Brasileiro sem vitória

Publicado

6 horas atrás

em

9 de março de 2026

Por

Foto PHD: Seleção Acreana perdeu os três jogos disputados na 1ª fase

A Seleção Acreana perdeu para o Pará por 2 sets a 0, com parciais de 25×18 e 25×13 neste domingo, 8, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e fechou a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16 sem vitória.

As meninas acreanas não têm mais chances de lutar por medalhas e a disputa, agora, será fora do pódio.

Cotidiano

Arena do Urubu vence o Santinha na 11ª Copinha Arasuper

Publicado

6 horas atrás

em

9 de março de 2026

Por

Foto João Valente: Arena do Urubu e Santinha fizeram um jogo com 10 gols

A 7ª rodada da fase de classificação movimentou a 11ª Copinha Arasuper neste domingo, 8, no ginásio do Sesc, nas categorias Sub-10, 12 e 14.

No Sub-10, o time da escolinha Arena do Urubu venceu o Santinha por 6 a 4. Nos outros confrontos da categoria os resultados foram: Furacão do Norte B 2×0 Santa Cruz, Rei Artur 3×1 Sena Esporte e Furacão do Norte 7×1 Xavier Maia.

Resultados do Sub-12

Botafogo 8×3 Cruz Azul

Santinha 2×1 Conquista

Furacão do Norte 3×1 Sena Esporte

Flamenguinho 3×0 Escola Galvez

Sub-14

Santa Cruz 11×0 Santinha

Escolinha da Conquista 5×3 Flamenguinho

Cruz Azul 4×1 Amigos Solidários

Escola Galvez 7×0 Meninos de Ouro

Cotidiano

Craques do Futuro é goleada pelo Botafogo na estreia do Brasileiro Sub-20

Publicado

6 horas atrás

em

9 de março de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: Botafogo marcou forte e dominou completamente a partida

A equipe das Craques do Futuro foi goleada pelo Botafogo por 9 a 0 neste domingo, 8, no Tonicão, na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Thaynara, Bya, Coutinho, Mariana Piccolo, Luiza, Yasmim, Yasmim Menezes, Mariana Nascimento e Lorraine marcaram os gols das Gloriosas.

30 minutos 

Com 30 minutos do 1º tempo, o Botafogo, atual campeão Brasileiro da categoria, goleava as Craques do Futuro por 5 a 0 mostrando a grande diferença técnica entre as duas equipes.

O time acreano, campeão Estadual Sub-17, disputa pela primeira vez um torneio nacional.

Outro jogo

Na outra partida do grupo A, o América, de Minas Gerais, derrotou o Vitória por 1 a 0 no estádio Pituaçu, em Salvador, na Bahia.

Viaja nesta segunda

As meninas do Craques do Futuro embarcam nesta segunda, 9, para Belo Horizonte, Minas Gerais. Na quarta, 11, na Arena Frimisa, a partir das 13 horas(hora Acre), as acreanas joga contra o América Mineiro.Foto Sueli Rodrigues: Botafogo marcou forte e dominou completamente a partida

