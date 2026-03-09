Cotidiano
Sorteio define ordem dos confrontos semifinais do Estadual
Um sorteio realizado nesta segunda, 9, na sede da Federação de Futebol do Acre(FFAC) com a presença de todos os dirigentes dos clubes semifinalistas decidiu a ordem dos confrontos semifinais do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 no sábado, dia 14, no Tonicão. Galvez e Rio Branco se enfrentam, a partir das 15 horas, e na sequência o Humaitá joga contra o Santa Cruz.
Sem jogo de volta
Galvez e Humaitá disputam as semifinais com a vantagem de ter realizado as melhores campanhas na fase de classificação. Se os dois vencerem os confrontos do dia 14, as partidas de volta das semifinais não serão realizadas.
Árbitros de Rondônia
O presidente da FFAC, Adem Araújo, confirmou os árbitros de Rondônia nos duelos das semifinais do Estadual.
“Estamos trabalhando para uma reta final de Estadual sem problemas e reclamações”, declarou Adem Araújo.
Reunião nesta terça
Os dirigentes do Galvez, Humaitá, Rio Branco e Santa Cruz se reúnem nesta terça, 10, na TV Gazeta, e o objetivo é buscar apoio para realizar o sorteio de uma moto nas finais do Estadual.
Cotidiano
Acre é derrotado pelo Pará e fecha 1ª fase do Brasileiro sem vitória
A Seleção Acreana perdeu para o Pará por 2 sets a 0, com parciais de 25×18 e 25×13 neste domingo, 8, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e fechou a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16 sem vitória.
As meninas acreanas não têm mais chances de lutar por medalhas e a disputa, agora, será fora do pódio.
Cotidiano
Arena do Urubu vence o Santinha na 11ª Copinha Arasuper
A 7ª rodada da fase de classificação movimentou a 11ª Copinha Arasuper neste domingo, 8, no ginásio do Sesc, nas categorias Sub-10, 12 e 14.
No Sub-10, o time da escolinha Arena do Urubu venceu o Santinha por 6 a 4. Nos outros confrontos da categoria os resultados foram: Furacão do Norte B 2×0 Santa Cruz, Rei Artur 3×1 Sena Esporte e Furacão do Norte 7×1 Xavier Maia.
Resultados do Sub-12
Botafogo 8×3 Cruz Azul
Santinha 2×1 Conquista
Furacão do Norte 3×1 Sena Esporte
Flamenguinho 3×0 Escola Galvez
Sub-14
Santa Cruz 11×0 Santinha
Escolinha da Conquista 5×3 Flamenguinho
Cruz Azul 4×1 Amigos Solidários
Escola Galvez 7×0 Meninos de Ouro
Cotidiano
Craques do Futuro é goleada pelo Botafogo na estreia do Brasileiro Sub-20
A equipe das Craques do Futuro foi goleada pelo Botafogo por 9 a 0 neste domingo, 8, no Tonicão, na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Thaynara, Bya, Coutinho, Mariana Piccolo, Luiza, Yasmim, Yasmim Menezes, Mariana Nascimento e Lorraine marcaram os gols das Gloriosas.
30 minutos
Com 30 minutos do 1º tempo, o Botafogo, atual campeão Brasileiro da categoria, goleava as Craques do Futuro por 5 a 0 mostrando a grande diferença técnica entre as duas equipes.
O time acreano, campeão Estadual Sub-17, disputa pela primeira vez um torneio nacional.
Outro jogo
Na outra partida do grupo A, o América, de Minas Gerais, derrotou o Vitória por 1 a 0 no estádio Pituaçu, em Salvador, na Bahia.
Viaja nesta segunda
As meninas do Craques do Futuro embarcam nesta segunda, 9, para Belo Horizonte, Minas Gerais. Na quarta, 11, na Arena Frimisa, a partir das 13 horas(hora Acre), as acreanas joga contra o América Mineiro.Foto Sueli Rodrigues: Botafogo marcou forte e dominou completamente a partida
