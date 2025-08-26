Cotidiano
Sonho de criança: fã da PF recebe visita de agentes no Acre
O pequeno Arthur Azevedo, de apenas 6 anos, viveu um dia inesquecível na última sexta-feira (22), em Cruzeiro do Sul, no Acre. Admirador da Polícia Federal e sonhando em ser policial no futuro, o garoto foi surpreendido com a visita de quatro agentes da corporação em sua própria casa.
Durante o encontro, Arthur teve a oportunidade de conversar com os policiais, conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado pela instituição e recebeu presentes, abraços e muito carinho. A ação emocionou a família e reforçou a admiração do menino pela carreira policial.
Apesar da pouca idade, Arthur já acumula sonhos realizados. Em julho deste ano, ele ficou conhecido ao cantar ao lado do cantor Wesley Safadão, durante o encerramento da Expoacre Juruá 2025, também em Cruzeiro do Sul.
Agora, com a surpresa da Polícia Federal, o garoto soma mais uma experiência marcante em sua infância, fortalecendo ainda mais o desejo de, um dia, vestir a farda da corporação.
Rio Branco enfrenta o Borussia e pode confirmar a 1ª colocação na Série A
Dois jogos marcam nesta terça, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, a abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Série A.
No primeiro jogo, o Villa enfrenta o Calafate e precisa vencer para manter as chances de lutar por uma vaga na semifinal.
Na segunda partida, o Rio Branco, líder isolado do torneio, enfrenta o Borussia e se vencer confirma a primeira colocação do torneio e vai começar a pensar na fase decisiva.
Classificação do Estadual
1º Rio Branco 9 Pts
2º Veneza 6 Pts
3º Real Sociedade 6 Pts
4º Borussia 4 Pts
5º Villa 1 Pt
6º Calafate 0 Pt
Santa Cruz joga contra o Plácido de Castro e pode se aproximar da semifinal
Santa Cruz e Plácido de Castro fazem nesta terça, 26, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, a partida de abertura da 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A Capivara lidera com 4 pontos e o Plácido é o 4º com 3.
Não deve ter mudanças
Depois da boa atuação na vitória contra o São Francisco, o técnico Bruno Monteiro deve manter a equipe para o confronto contra o Tigre. Contudo, o treinador vai confirmar os titulares somente na Arena.
Plácido quer surpreender
Com um time formado sem investimentos e pouca estrutura para treinamentos, o Plácido de Castro vem para o confronto tentando surpreender. A comissão técnica do Tigre definirá os titulares somente 30 minutos antes da bola rolar.
Estadual da Série A com duas partidas pela fase de classificação
A fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal da Série A terá duas partidas nesta terça, 26, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc.
No primeiro jogo, o Lyon enfrenta o Pista e na segunda partida o Campo Grande joga contra o Calafate.
Pista e Campo Grande
Pista e Campo Grande entram em quadra como favoritos e se vencerem irão seguir com boas chances de fechar a primeira fase em primeiro em seus grupos e com isso podem avançar direto para as semifinais do torneio.
