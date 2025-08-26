Sonho de criança: fã da PF recebe visita de agentes no Acre

O pequeno Arthur Azevedo, de apenas 6 anos, viveu um dia inesquecível na última sexta-feira (22), em Cruzeiro do Sul, no Acre. Admirador da Polícia Federal e sonhando em ser policial no futuro, o garoto foi surpreendido com a visita de quatro agentes da corporação em sua própria casa.

Durante o encontro, Arthur teve a oportunidade de conversar com os policiais, conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado pela instituição e recebeu presentes, abraços e muito carinho. A ação emocionou a família e reforçou a admiração do menino pela carreira policial.

Apesar da pouca idade, Arthur já acumula sonhos realizados. Em julho deste ano, ele ficou conhecido ao cantar ao lado do cantor Wesley Safadão, durante o encerramento da Expoacre Juruá 2025, também em Cruzeiro do Sul.

Agora, com a surpresa da Polícia Federal, o garoto soma mais uma experiência marcante em sua infância, fortalecendo ainda mais o desejo de, um dia, vestir a farda da corporação.

