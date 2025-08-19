Brasil
Solidariedade: moradores de Porto Walter devolvem carteira com R$ 340 a dona em Cruzeiro do Sul
Objeto foi perdido durante trajeto de moto; casal que recuperou pertences elogia honestidade dos achadores: “Ainda existe gente honesta no mundo”
Um gesto de honestidade e solidariedade emocionou um casal em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, nesta segunda-feira (18). A moradora Maria Nilcerlângia de Souza Oliveira recuperou integralmente sua carteira, que continha documentos e R$ 340 em dinheiro, graças à ação de três moradores de Porto Walter.
De acordo com o relato do esposo de Maria, Jerfeson Silva da Rocha, o casal havia saído de um supermercado e seguia de moto para buscar um filhote de cachorro doado por um amigo quando a carteira, que estava presa ao guidão da motocicleta, soltou-se e caiu no percurso. “Eu ainda voltei três vezes procurando, mas não encontrei. Dentro tinha R$ 340 em dinheiro. Eu disse para minha esposa que ainda existe gente honesta no mundo, e que tinha fé em Deus que a gente ia achar”, contou Jerfeson.
A carteira foi encontrada por Benjamin, Nena Gia e Carlinhos, que imediatamente se empenharam em localizar os donos para fazer a devolução. O gesto surpreendeu e alegrou o casal. “Só tenho que agradecer a cada um que se empenhou. Esse gesto mostra que ainda tem muita gente honesta por aqui”, completou Jerfeson, após recuperar os pertences.
Comentários
Brasil
Ministério da Saúde adota teste de DNA como método principal para rastrear câncer de colo do útero no SUS
Portaria publicada nesta segunda-feira (18) atualiza diretrizes nacionais e torna obrigatória a oferta do exame molecular, mais preciso que o Papanicolau tradicional; doença é uma das que mais mata mulheres no Brasil
O Ministério da Saúde publicou nesta segunda-feira (18), no Diário Oficial da União, a Portaria Conjunta nº 13/2025, que aprova as novas Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer de Colo do Útero. A medida oficializa a adoção do teste molecular para detecção do DNA do HPV oncogênico como método principal de screening da doença no Sistema Único de Saúde (SUS), substituindo o Papanicolau como exame de primeira linha.
A portaria estabelece novos critérios para diagnóstico, tratamento e acompanhamento do câncer, além de definir os mecanismos de regulação e financiamento dos procedimentos em todo o território nacional. Secretarias estaduais e municipais de saúde terão que se adaptar às novas regras para organização da rede assistencial e para processos de autorização de procedimentos.
Entre as determinações está a obrigatoriedade do consentimento informado, com comunicação clara aos pacientes ou responsáveis sobre riscos e efeitos colaterais de tratamentos e medicamentos. A nova norma revoga a Portaria nº 497, de 2016, que estabelecia as diretrizes anteriores.
Considerado um avanço significativo pela comunidade médica, o teste de DNA-HPV oferece maior precisão na detecção de lesões precursoras do câncer em comparação com o exame citológico (Papanicolau). O câncer de colo do útero é uma das principais causas de mortalidade por câncer entre mulheres no Brasil, mas tem altas taxas de cura quando detectado precocemente.
A íntegra do documento está disponível no portal do Ministério da Saúde: gov.br/saude.
Comentários
Brasil
Motorista escapa ileso de capotamento em ramal rural de Sena Madureira
Acidente envolvendo uma caminhonete ocorreu na manhã desta segunda-feira (18) no ramal da comunidade São Sebastião; danos foram apenas materiais
Um acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (18) no ramal da comunidade São Sebastião, localizada na região do alto Rio Iaco, zona rural de Sena Madureira. De acordo com relatos de moradores, o motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo após colidir com um tronco de árvore, o que resultou no tombamento do carro no meio da estrada.
Apesar da gravidade aparente do acidente, que deixou o veículo bastante avariado, as três pessoas que estavam a bordo saíram ilesas. O condutor e os dois passageiros não sofreram ferimentos. Os danos, confirmados pelas autoridades, foram restritos à esfera material.
O incidente serve como um alerta para os condutores que trafegam por estradas vicinais, que frequentemente apresentam condições mais precárias de tráfego, exigindo redobrada atenção e cautela ao volante.
Comentários
Brasil
MP pede que TCU apure indícios de rachadinha em gabinete de Hugo Motta
Coluna revelou que a chefe de gabinete de Hugo Motta, Ivanadja Velloso, detém procurações para movimentar e sacar R$ 4.1 milhões em salários
Por Metrópoles
O subprocurador-geral Lucas Furtado pediu que o Tribunal de Contas da União (TCU) avalie os valores movimentados pelo gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para apurar indícios de rachadinha, funcionários fantasmas e acumulação indevida de cargos públicos. Se confirmados, também solicita a punição dos envolvidos em possíveis atos de improbidade administrativa e desvio de dinheiro.
A representação foi encaminhada pelo representante do Ministério Público (MP) junto ao TCU nesta segunda-feira (18/8), três dias após a coluna revelar que a chefe de gabinete de Hugo Motta, Ivanadja Velloso Meira Lima, detém procurações com poderes “amplos e ilimitados” para sacar salários e movimentar valores das contas de 10 funcionários e ex-funcionários dele.
Saiba quem são:
Ivanadja Velloso é ré por improbidade administrativa em ação do Ministério Público Federal (MPF) que apontou um esquema de rachadinha no gabinete do deputado federal Wilson Santiago (Republicanos-PB), aliado do presidente da Câmara. Levantamento da coluna com base em dados da Casa mostra que a chefe de gabinete teve autorização para movimentar valores superiores a R$ 4,1 milhões em salários de funcionários de Hugo Motta.
Das 10 pessoas que cederam procurações desde 2011, duas permanecem nomeadas como secretários parlamentares no gabinete de Hugo Motta. São eles: Ary Gustavo Xavier Guedes Soares e Jane Costa Gorgônio.
Confira as procurações obtidas pela coluna:
Este slideshow necessita de JavaScript.
Furtado pede que a análise do TCU foque nas procurações cedidas a Ivanadja Velloso e em verificar se as remunerações dos funcionários do gabinete de Hugo Motta estão regulares “ante indícios de rachadinha, funcionários fantasmas e acumulação indevida de cargos públicos”. Também sugere o envio ao MPF de uma cópia da representação e da decisão da Corte de Contas para que tome providências.
“O silêncio dos envolvidos em irregularidades apontadas, especialmente em casos relacionados a gabinetes parlamentares, levanta sérias dúvidas e questionamentos sobre a regularidade de suas ações. A ausência de explicações claras e objetivas por parte dos suspeitos ou acusados pode ser interpretada como uma tentativa de ocultar a verdade, o que mina a confiança pública e reforça a necessidade de investigações mais aprofundadas. Esse silêncio, muitas vezes estratégico, não apenas dificulta o trabalho de apuração, mas também alimenta a percepção de impunidade e falta de ética na gestão pública”, escreveu.
No pedido, Lucas Furtado aponta que a reportagem da coluna revela “possível violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência” e acrescenta que o uso de procurações para movimentar salários, sem transparência e com indícios de desvio de finalidade, compromete a integridade da gestão pública.
“Além disso, a movimentação irregular de recursos públicos, a acumulação indevida de cargos e a existência de funcionários fantasmas podem configurar atos de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, especialmente no que se refere ao enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação dos princípios da administração pública”, assinalou.
O subprocurador solicita, ainda, que o TCU recomende que a Câmara dos Deputados aperfeiçoe os mecanismos de controle sobre a gestão de recursos públicos, a fim de prevenir “irregularidades semelhantes”.
PGR também é acionada para investigar eventuais ilegalidades de Hugo Motta e de chefe de gabinete dele
O ex-deputado federal e ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol acionou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para investigar “fatos potencialmente ilícitos praticados e consumados”. Na notícia-crime enviada na sexta-feira (15/8), pede a apuração de eventuais ilegalidades cometidas por Hugo Motta e Ivanadja Velloso.
Também solicita que o órgão requeira documentos, como fichas funcionais completas, espelho de ponto/frequência e comprovantes de abertura de contas-salário, dos funcionários citados pela reportagem, além das procurações firmadas nos cartórios da Paraíba.
“Quando verbas remuneratórias são pagas sem a correspondente contraprestação ou são supostamente direcionadas, por meio de instrumentos de mandato ou repasses informais, a finalidades alheias ao interesse público, há desvio da destinação legal da verba (salário), com potencial subsunção ao núcleo ‘desviar’”, argumentou Dallagnol.
Você precisa fazer login para comentar.