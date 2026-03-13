Solenidade marca os 35 anos do Sebrae e reforça compromisso com o empreendedorismo no Acre

Durante o evento, foi lançada a Medalha Dr. Luiz Saraiva Correia

Nesta quinta-feira, 12 de março, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae) promoveu uma solenidade em comemoração aos seus 35 anos de atuação no estado. O evento contou com a presença de autoridades, ex-presidentes e ex-diretores, além do atual corpo técnico da instituição.

O Sebrae carrega consigo o orgulho de atuar nos 22 municípios do Acre, fortalecendo os pequenos negócios e incentivando o empreendedorismo. Além do apoio aos mais de 47 mil pequenos negócios, a instituição atua junto ao poder público em busca de políticas públicas que melhorem o ambiente de negócios.

Leandro Domingos, primeiro superintendente do Sebrae no Acre, em 1991, destacou que a criação do Sebrae no Acre foi marcada por desafios e persistência. “Empreender naquele período exigia coragem, pois predominava uma grande carência de capacitações. O Sebrae nasceu com o propósito de apoiar quem empreende e isso significa apoiar sonhos. Quero parabenizar a instituição por seus 35 anos de história, trabalho e resultados”.

Em suas saudações, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae, Assuero Veronez, destacou sua satisfação em presidir a instituição e prestar esta homenagem aos presentes. “Sendo conduzido da forma que têm sido ao longo desses anos e, especialmente, tendo a missão nobre que tem, de apoiar e promover os pequenos negócios, o Sebrae torna-se um pilar fundamental para que o Acre alcance o desenvolvimento. Parabéns a todos que fizeram parte do Sebrae e continuam fazendo”, pontuou.

Honrarias

Durante a solenidade, foi lançada a Medalha de Honra ao Mérito Dr. Luiz Saraiva Correia, inspirada em sua trajetória de integridade e dedicação como presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, no período de 2011 a 2014. A honraria simboliza o reconhecimento público a personalidades e instituições que apoiam e contribuem para o fortalecimento dos pequenos negócios do Acre.

Entre os homenageados estiveram autoridades e lideranças que contribuem para o desenvolvimento do estado, como o governador Gladson Camelí, o deputado federal José Luis Tchê, o secretário de Estado da Fazenda, José Amarísio Freitas, o chefe-geral da Embrapa Acre, Bruno Pena e o diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier.

Empresários de destaque na sociedade acreana foram homenageados: Adem Araújo (Grupo Arasuper), Carlos Taborga (Fórum de Economia Solidária), Tancredo Lima de Souza, in memoriam (Bazar Chefe), Ricardo Leite (Uninorte).

Representantes da imprensa acreana receberam a honraria: Phellipe Daou Júnior (Rede Amazônica), Roberto Moura, in memoriam (TV Gazeta), Narciso Mendes (TV Rio Branco), Pedro Neves (Ecoacre), Roberto Vaz (AC24Horas) e Silvio Martinello (A Gazeta).

Durante a solenidade, foram condecorados ex-presidentes do Conselho Deliberativo Estadual (CDE): José Severiano, Bruno Cotta, João César Dotto, Carlos Sasai, Jurilande Aragão e José Adriano; além de ex-presidentes do Conselho Fiscal: Antônio Leônidas Neto, Eliene Sampaio, Wilson Isquierdo, Vandré da Costa Prado e Maurício Prado (in memoriam).

As honrarias também foram entregues a ex-dirigentes da instituição e a seus representantes.

Ex-superintendentes: Leandro Domingos, Jorge Tomás, George Pinheiro (in memoriam), Orlando Sabino, João Fecury e Mâncio Cordeiro.

Ex-diretores técnicos: Adalberto Carvalho, Tristão Cavalcante, Elizabeth Monteiro e Lauro Santos.

Ex-diretores de Administração e Finanças: Sérgio Rony, Rosa Nakamura, Kleber Campos e Francinei Santos.

Relacionado

Comentários