Raphael Lucca - MF Press Global

Há mais de 5 séculos um soldado medieval morreu de causas ainda desconhecidas e os seus restos mortais foram parar a nove metros de profundidade sob as lamas do lago Asveja, no leste da Lituânia.

Hoje, tantos séculos depois foi finalmente encontrado durante uma inspecção subaquática aos pilares da velha ponte Dubingiai construida nos anos 30 do passado século.

“Embora os restos mortais estivessem sob uma camada de sedimentos, não estamos num contexto de enterramento ou depósito propositado. Muito provavelmente essas camadas de sedimentos foram-se acumulando com o passar dos anos e com o movimento das águas.”, refere a arqueóloga Joana Freitas.

Os cientistas da Faculdade de Medicina da Universidade de Vilnius examinaram o corpo e disseram tratar-se de um indivíduo do sexo masculino, bastante novo e que morreu algures durante o século XVI.

“Segundo os relatórios da escavação, junto ao corpo vários pertences foram encontrados levando a crer que se tratava de um soldado. As suas roupas, as suas botas de couro, a sua espada e uma série de objetos e adornos.

É a primeira vez que no país encontram um soldado no mesmo contexto e, este achado é extremamente importante para acrescentar conhecimento sobre os soldados da idade média europeia, principalmente da zona do Báltico.”, refere.