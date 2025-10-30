Soja, terras raras e tarifas: O que acordaram Trump e Xi em reunião

Na manhã desta quinta-feira (30), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o líder chinês Xi Jinping na Coreia do Sul – o primeiro encontro presencial entre os dois no segundo mandato de Trump.

Trump anunciou que os dois chegaram a um acordo sobre “quase tudo” – ao concluir sua viagem de três paradas pela Ásia. Segundo o presidente americano, as tarifas sobre produtos chineses cairão 10%, devido ao progresso nas negociações sobre as importações de soja, terras raras e questões relacionadas ao fentanil.

Tarifas alfandegárias

Falando a bordo do Air Force One após seu encontro com Xi, Trump disse que os EUA reduziram a tarifa geral sobre produtos chineses de 57% para 47%, após observarem progressos nas negociações com a China sobre as importações de soja, terras raras e fentanil.

Exportações de terras raras

Após a cúpula, o Ministério do Comércio da China confirmou que Pequim suspenderá a implementação de seus mais recentes controles de exportação de terras raras, bem como as taxas portuárias especiais aplicadas a navios americanos.

Pequim havia endurecido drasticamente suas restrições à exportação de terras raras no início deste mês. Enquanto isso, os EUA também suspenderão por um ano as taxas portuárias especiais aplicadas a navios chineses que atracam em portos americanos.

A China detém um quase monopólio no fornecimento e na produção global desses recursos essenciais.

Soja

Trump disse que ele e Xi estão “em acordo sobre muitos elementos, e grandes quantidades, enormes quantidades de soja e outros produtos agrícolas serão compradas imediatamente, a partir de agora”.

As tarifas de Trump levaram a China a interromper as compras de soja americana em maio, deixando agricultores em todo o país com bilhões em safras não vendidas.

Visita futura

Trump disse que visitará a China em abril e que Xi visitará os EUA algum tempo depois. “Irei à China em abril e ele virá aqui algum tempo depois, seja na Flórida, em Palm Beach ou em Washington, D.C.”, disse ele a repórteres.

