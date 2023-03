Socorro Neri é eleita por aclamação vice-coordenadora da bancada do Acre no Congresso

BRASÍLIA/DF, 07/03/2023 – Por aclamação, a deputada federal Socorro Neri (PP-AC) foi eleita nesta terça-feira, 07/03, vice-coordenadora da bancada do Acre no Congresso Nacional. A eleição ocorreu durante reunião do governador Gladson Cameli (PP) com integrantes da bancada, um dia antes das comemorações do Dia Internacional da Mulher, 8 de março.

Do encontro, realizado no Plenário do Senado, participaram, além de Cameli, nove dos 11 parlamentares acreanos, e secretários de Estado. Estiveram ausentes a deputada Antônia Lúcia (PR-AC) e o senador Marcio Bittar (União-AC). A reunião foi conduzida pelo senador Alan Rick (União-AC), atual coordenador da bancada.

A deputada Socorro Neri destacou a importância da unidade da bancada do Acre em torno de projetos essenciais para beneficiar o povo acreano. E também elogiou o governador Gladson Cameli em procurar os parlamentares – deputados federais e senadores – para expor as necessidades e os projetos prioritários para o desenvolvimento do Estado.

A partir desta quarta-feira, Gladson visitará individualmente cada parlamente. “O Acre precisa de vocês; estou à disposição e contem comigo”, disse o governador. Para Gladson, “a eleição já passou”, e agora é hora de trabalhar com todos.

Socorro Neri destacou a boa relação que mantém com a bancada do Acre desde a época em que foi vice-prefeita e, posteriormente, prefeita de Rio Branco. Agora, como deputada federal, Socorro garantiu que vai trabalhar em parceira com os demais integrantes da bancada no sentido de atender os pleitos do governo do Acre e das prefeituras. “Podem contar com meu mandato nesse sentido”, salientou.

Participaram do encontro do governador Gladson Cameli com a bancada os senadores Sérgio Petecão (PSD-AC) e Alan Rick (União-AC), e os deputados federais Socorro Neri (PP-AC), Coronel Ulysses (União-AC), Zezinho Barbary (PP-AC), Ghehlen Diniz (PP-AC), Roberto Duarte (Republicanos) e Eduardo Velloso (União), e Meire Serafim (União-AC).

