Socioeducativo do Acre autoriza visita íntima para adolescentes maiores de 16 anos com comprovação de união estável

Como parte das ações em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), realizou nesta sexta-feira, 20, a restauração do entorno da nascente localizada no Horto Florestal.

A atividade foi conduzida pela Divisão de Gerenciamento Hídrico e pela Escola de Educação Ambiental, com apoio do Departamento de Espaços Públicos. A ação incluiu limpeza da área, manutenção do espaço para garantir segurança aos visitantes e o plantio de 50 mudas de espécies nativas, adaptadas às condições do local.

A iniciativa tem como objetivo não apenas recuperar a área, mas também transformar o espaço em um ponto de referência para atividades de educação ambiental, especialmente durante visitas orientadas, promovendo a conscientização da população sobre a importância da preservação dos corpos d’água.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Flaviane Stedile, destacou o impacto da ação para o presente e o futuro da cidade.

“Essa ação de restauração do entorno da nascente do Horto Florestal é mais do que uma ação simbólica pelo Dia Mundial da Água; é um compromisso concreto com o futuro de Rio Branco. Cuidar das nascentes é proteger a origem da vida, garantir a qualidade da água que chega às nossas casas e preservar o equilíbrio ambiental da nossa cidade.

Ao integrar manejo ambiental, recuperação de áreas e educação ambiental, estamos também formando uma consciência coletiva, especialmente nas novas gerações, sobre a importância de preservar os nossos recursos naturais. Cada muda plantada aqui representa um passo na construção de uma cidade mais sustentável e resiliente.”

A ação integra a programação da Semana da Água 2026, que vem sendo desenvolvida ao longo do mês de março com atividades educativas, técnicas e comunitárias voltadas à valorização e proteção dos recursos hídricos na capital acreana.







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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

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