Sobrevivente de tragédia na BR-364 recebe alta médica em Rio Branco

O jovem Marcos Vinicius Tananta do Nascimento, de 21 anos, recebeu alta médica na sexta-feira (2) do Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco. Ele é um dos sobreviventes do grave acidente registrado na manhã do dia 1º de janeiro, no km 12 da BR-364, entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, que resultou na morte de Thiago de Farias Pinheiro, de 23 anos.

Após o acidente, Marcos e outro ocupante do veículo, Luiz Felipe Sabóia da Silveira, também de 21 anos, foram socorridos e encaminhados inicialmente ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Em razão da gravidade do caso, ambos precisaram ser transferidos para a capital acreana para atendimento especializado.

Marcos apresentou boa evolução clínica e pôde deixar a unidade hospitalar. Já Luiz Felipe segue internado no Pronto-Socorro de Rio Branco, em tratamento por fraturas no fêmur, nos braços e na clavícula, além de apresentar traumatismo craniano encefálico leve. Segundo a equipe médica, o estado de saúde dele é estável.

Uma imagem enviada à redação chamou atenção ao mostrar a marca do cinto de segurança no corpo de Marcos Vinicius. O registro reforça a importância do uso do equipamento de proteção, que pode ter sido decisivo para reduzir a gravidade dos ferimentos e preservar a vida do jovem durante o impacto.

O caso segue sob investigação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que apura as circunstâncias do acidente.

