Sob coordenação do deputado Tadeu Hassem reúnem governo, sindicatos e sociedade civil; proposta prevê R$ 13,8 bilhões para o próximo ano

— Este é o momento de ouvirmos a sociedade e ajustarmos as necessidades reais do estado dentro das possibilidades orçamentárias — destacou Tadeu Hassem, ao abrir os trabalhos

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) deu início nesta quinta-feira (11) aos debates sobre o orçamento estadual para 2026, com uma audiência pública que reuniu parlamentares, secretários, sindicatos e representantes da sociedade civil. O encontro foi conduzido pela Comissão de Orçamento e Finanças, presidida pelo deputado Tadeu Hassem (Republicanos).

O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) enviado pelo Executivo prevê R$ 13,8 bilhões para o próximo ano, um aumento de 13,63% em relação a 2025. Desse total, R$ 9,3 bilhões são de recursos próprios do estado e R$ 4,4 bilhões vêm de outras fontes.

— Estamos discutindo o futuro do Acre. O orçamento precisa refletir as demandas reais da população e garantir investimentos nas áreas que mais impactam a vida das pessoas — destacou Tadeu Hassem durante a abertura dos trabalhos.

A audiência marca o início da tramitação da LOA 2026 e visa garantir transparência e participação social na definição das prioridades de investimento. O governo já confirmou, durante o debate, que todos os servidores estaduais receberão reajuste de 5,08% no próximo ano, mas afastou a possibilidade de novos planos de carreira (PCCRs) no momento.

A votação final da LOA está prevista para os dias 16 e 17 de dezembro, encerrando o calendário legislativo do ano. O texto definirá as diretrizes financeiras e os recursos destinados a áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura no Acre em 2026.

Relacionado

Comentários