Sob coordenação do deputado Tadeu Hassem reúnem governo, sindicatos e sociedade civil; proposta prevê R$ 13,8 bilhões para o próximo ano
— Este é o momento de ouvirmos a sociedade e ajustarmos as necessidades reais do estado dentro das possibilidades orçamentárias — destacou Tadeu Hassem, ao abrir os trabalhos
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) deu início nesta quinta-feira (11) aos debates sobre o orçamento estadual para 2026, com uma audiência pública que reuniu parlamentares, secretários, sindicatos e representantes da sociedade civil. O encontro foi conduzido pela Comissão de Orçamento e Finanças, presidida pelo deputado Tadeu Hassem (Republicanos).
O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) enviado pelo Executivo prevê R$ 13,8 bilhões para o próximo ano, um aumento de 13,63% em relação a 2025. Desse total, R$ 9,3 bilhões são de recursos próprios do estado e R$ 4,4 bilhões vêm de outras fontes.
— Estamos discutindo o futuro do Acre. O orçamento precisa refletir as demandas reais da população e garantir investimentos nas áreas que mais impactam a vida das pessoas — destacou Tadeu Hassem durante a abertura dos trabalhos.
A audiência marca o início da tramitação da LOA 2026 e visa garantir transparência e participação social na definição das prioridades de investimento. O governo já confirmou, durante o debate, que todos os servidores estaduais receberão reajuste de 5,08% no próximo ano, mas afastou a possibilidade de novos planos de carreira (PCCRs) no momento.
A votação final da LOA está prevista para os dias 16 e 17 de dezembro, encerrando o calendário legislativo do ano. O texto definirá as diretrizes financeiras e os recursos destinados a áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura no Acre em 2026.
Poder Judiciário alerta para golpe com falsas cobranças por e-mail
O Poder Judiciário do Acre (PJAC) emitiu um alerta à população sobre um novo golpe que vem circulando pela internet. Criminosos estão enviando e-mails com cobranças falsas de títulos, usando indevidamente o nome do Tribunal de Justiça e mencionando, também de forma fraudulenta, o Cartório de Protesto da Comarca de Feijó.
A fraude foi identificada depois que uma moradora de Feijó procurou o cartório local para tirar dúvidas sobre uma suposta cobrança de R$ 68,01. O documento, apresentado como “intimação de contestação” e atribuído ao Poder Judiciário, chamou atenção. Ao analisar o material, a Corregedoria-Geral da Justiça do Acre (Coger) confirmou que se tratava de um golpe e não de um documento oficial.
O PJAC reforça que não envia intimações de contestação por e-mail e não solicita pagamentos por esse tipo de canal. Qualquer mensagem com essas características deve ser tratada como suspeita.
Ao receber e-mails suspeitos, a recomendação é não abrir anexos, não clicar em links e nunca realizar pagamentos diante de comunicações desse tipo. Quem receber mensagens semelhantes deve descartá-las e registrar um Boletim de Ocorrência, presencialmente ou pela plataforma online da Polícia Civil.
Com informações do TJAC
MDB diz que Gladson Cameli foi a Brasília pedir apoio para Mailza, mas rival Alan Rick não fez movimento semelhante
Presidente estadual do partido, Vagner Sales, afirmou que gesto do governador foi “correto e oportuno” e sinaliza prioridade; definição da aliança deve sair ainda em dezembro
O presidente estadual do MDB no Acre, Vagner Sales, detalhou nesta quinta-feira (11) os bastidores da visita do governador Gladson Cameli (PP) ao presidente nacional do partido, Baleia Rossi, em Brasília. O encontro, ocorrido nesta semana, teve como objetivo oficializar o pedido de apoio do MDB à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado em 2026.
Segundo Vagner, foi o próprio Baleia Rossi quem o informou sobre a presença de Gladson em seu gabinete. O governador buscava fortalecer a aliança com o MDB no Acre. O dirigente nacional teria destacado que a legenda estadual tem autonomia para decidir, mas reconheceu que “as coisas estão muito adiantadas dentro dos interesses partidários”.
— Ele fez o certo, ele tem que ir atrás mesmo. Se ele quer apoio do partido, ele acha que o partido é importante, ele fez a coisa correta: ir lá no MDB e solicitar também da direção nacional — avaliou Vagner.
Questionado se o senador Alan Rick, principal adversário de Mailza e filiado ao Republicanos, teria feito gesto semelhante, Vagner foi direto: “Não, não, não. Procurou não.” E completou: “Olha, na verdade, quem quer busca, né? Quem quer tem que ir atrás.”
O presidente do MDB-AC afirmou que as negociações estão avançadas, mas ainda dependem de definição de nomes para as chapas estadual e federal. O partido espera anunciar sua decisão ainda em dezembro ou no início de 2026.
— Estamos também discutindo já com os candidatos. Não adianta vir só com conversa, que ‘vou ajudar, vou ajudar’. Preciso de nomes na mesa. Preciso de compromisso — destacou Vagner.
O movimento de Gladson em Brasília é visto como um reforço público à candidatura de Mailza e aumenta a pressão sobre Alan Rick, que ainda não deu sinais públicos de articulação semelhante com a cúpula do MDB.
Governo do Acre prevê orçamento de R$ 13,8 bilhões para 2026 e garante entrega do Estado “saneado” ao próximo governo
Secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, apresentou a LOA na Aleac e destacou crescimento do PIB (14,7%) e aumento da renda per capita; objetivo é não deixar dívidas para a próxima gestão
O governo do Acre projetou um orçamento de R$ 13,8 bilhões para 2026, durante a apresentação da Lei Orçamentária Anual (LOA) feita pelo secretário de Planejamento, coronel Ricardo Brandão, em audiência pública na Assembleia Legislativa (Aleac) nesta quinta-feira (11). Brandão afirmou que a gestão Gladson Cameli tem o compromisso de entregar o Estado “saneado” ao próximo governo, diferentemente da situação encontrada em 2019.
O secretário destacou indicadores econômicos positivos: o PIB acreano cresceu 14,7% – “mais que o país e cinco vezes mais que a região Norte” – e a renda per capita atingiu R$ 31,6 mil. Além disso, o Valor Bruto da Produção Agropecuária aumentou 11%, com crescimento associado ao controle do desmatamento.
Do total do orçamento, cerca de R$ 8 bilhões virão de recursos federais, especialmente do Fundo de Participação dos Estados (FPE), e a arrecadação própria com ICMS deve chegar a R$ 2,2 bilhões. Os Poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário) devem receber 16,1% da dotação global.
A LOA será votada nos dias 16 e 17 de dezembro na Aleac. O governo também confirmou reajuste de 5,08% para todos os servidores em 2026, mas descartou, por ora, a criação de novos planos de carreira (PCCRs).
Composição do orçamento
- Total: R$ 13,8 bilhões
- Recursos federais (FPE): R$ 8 bilhões (58% do total)
- Arrecadação própria (ICMS): R$ 2,2 bilhões
- Poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário): 16,1% do bolo
Fundamentação econômica
- PIB acreano 2023: Crescimento recorde de 14,7%
- Comparativo: “Cinco vezes mais que a região Norte”
- Renda per capita: R$ 31,6 mil
- Agropecuária: Aumento de 11% no Valor Bruto da Produção
Declarações do secretário
— Temos um compromisso do governo Gladson Cameli de entregar o Estado saneado. Não foi da mesma forma que recebemos em 2019. Vamos entregar o Estado com todas as contas pagas — declarou Brandão, sendo aplaudido pelos presentes.
— A medida que a economia se expande, o reflexo expande na vida dos cidadãos. Nós tivemos essa marca: é possível crescer sem desmatar — pontuou.
A apresentação ocorre em ano pré-eleitoral e busca projetar imagem de gestão responsável frente aos eleitores. A dependência de transferências federais (58% do orçamento) segue como característica estrutural das finanças acreanas, mesmo com crescimento econômico recente.
