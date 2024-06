Situação de Álvaro Pacheco é insustentável no Vasco, que prepara demissão

Ayrton Lucas, Allan e Cebolinha estão recuperados de suas respectivas lesões; Fabrício Bruno cumpre suspensão

Com Tupi

Está encerrada a preparação do Flamengo para o jogo desta quinta-feira, às 20h, diante do Bahia. A partida é válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e será realizada no Maracanã com a expectativa de mais de 50 mil pessoas no estádio. A Super Rádio Tupi transmite com Luiz Penido, Dé, o ‘Aranha’, e toda a seleção brasileira do rádio.

As notícias boas da véspera se confirmaram e Ayrton Lucas, Allan e Cebolinha estão novamente relacionados. Os três tiveram problemas musculares recentemente. Desta forma, improvisos como Léo Pereira na lateral esquerda e Léo Ortiz como volante não devem acontecer neste momento.

A baixa fica por conta de Fabrício Bruno. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo de domingo, com o Athletico Paranaense, e cumpre suspensão automática. Desta forma, Léo Pereira deve ser deslocado para sua posição de origem e atuar na zaga ao lado de David Luiz. Bruno Henrique, que teve mal estar no final de semana, está livre para jogar.

Além do confronto direto, já que as duas equipes estão empatadas com 18 pontos, o jogo também tem um caráter especial e com tom de reencontro. Será a primeira vez de Everton Ribeiro, hoje no Bahia, contra o Flamengo. O meia defendeu o clube entre 2017 e 2023 fazendo parte de uma das gerações mais vitoriosas de toda a história rubro-negra.

