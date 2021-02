A direção do jornal on-line oaltoacre.com, iniciou neste final de semana o quadro ‘Talentos da Terra’, com transmissão ao vivo pela internet, através de sua página pelo Facebook, com apresentação de Marcus José e direção de Alexandre Lima.

A iniciativa acontece após o jornal reinaugurar seu estúdio que foi montado no final de 2020, retornando no início de fevereiro. Além de programação que terá telejornalismo diário em breve gravado ou ao vivo.

O programa Talentos da Terra é uma oportunidade de levar aos internautas, pessoas que tem seu talento musical ao mundo através da internet, que é hoje uma grande vitrine.

Inovando como sempre, a agência de notícia e publicidade oaltoacre, é precursora na regional a quase 16 anos. Sempre inovando desde quando lançou seu primeiro jornal impresso semanal em 2005, levando a notícia e destacando a fronteira para o Estado, Brasil e o mundo.

Além de abrir portas para novos entusiastas da notícia, é a primeira empresa com tecnologia de ponta utilizando a internet, obtendo assim, o credenciamento com grandes empresas da comunicação e jornalistas, tornando-se referencia na fronteira do Acre.

A nova grade para o ano de 2021, será lançada aos poucos devido a pandemia causada pelo novo coronavirus (Covid-19). O quadro dedicado aos artistas regionais, deverá acontecer semanalmente, dando espaço aos talentos regionais e convidados.

Na primeira edição, contou com a presença do professor Carlos de Oliveira Neto, também conhecido como o músico ‘Carlão Oliveira’, vocalista do grupo ‘Pagode Brasil’, que tem em seu repertório, a boa Música Popular Brasileira, pagode e o samba.

A estreia foi ao vivo pela página no Facebook, onde rolou um bom bate-papo e música, com participação de amigos locais, de outras cidades do Estado e espalhados pelo Brasil, através do chat.

Veja vídeo na íntegra.



