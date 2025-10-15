Brasil
Sistemas da Sefaz do Acre ficam fora do ar e afetam emissão de documentos fiscais
Secretaria de Estado da Fazenda informa que não há previsão para normalização completa dos serviços online; equipe técnica trabalha para restabelecer operações
A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) anunciou nesta quarta-feira (15) a indisponibilidade temporária de seus serviços web. A queda afeta a emissão e consulta de documentos fiscais, além de outros trâmites online realizados pelo órgão.
Em nota oficial, a Sefaz informou que todas as medidas estão sendo tomadas junto à operadora responsável para agilizar o restabelecimento dos sistemas. A equipe do Departamento de Tecnologia da Informação (Deti) monitora o caso, mas não há previsão concreta para a normalização total dos serviços.
Atualizações sobre o andamento do reparo serão divulgadas pela Secretaria assim que houver avanços significativos. A interrupção impacta empresas e contribuintes que dependem das plataformas online para regularização fiscal.
Acre homenageia professores em data nacional com reconhecimento à atuação em regiões remotas
Secretário Aberson Carvalho destacou em pronunciamento o trabalho fundamental dos educadores para a construção da educação pública no estado
O Dia do Professor foi marcado no Acre pelo reconhecimento ao trabalho fundamental dos educadores na construção da educação pública estadual. Em pronunciamento oficial, o secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, enalteceu a dedicação e o compromisso desses profissionais, com menção especial aos que atuam nas regiões mais remotas do estado.
A data celebra a atuação dos professores que, mesmo diante dos desafios logísticos e das barreiras geográficas características da região amazônica, mantêm seu compromisso com o desenvolvimento educacional acreano. O secretário destacou que o trabalho desses profissionais vai além da sala de aula, contribuindo para a formação cidadã e o futuro das novas gerações em todo o estado.
“Ser professor na Amazônia é um ato honrado. A educação do Acre tem chegado a todos os cantos do nosso estado, muitas vezes onde o único servidor público presente é o professor. É ele quem ensina mesmo na floresta, enfrentando distâncias, rios e ramais, com o compromisso de garantir o direito de aprender”, afirmou Carvalho.
O secretário destacou que, mesmo diante de desafios geográficos e estruturais, o governo tem investido na valorização da categoria.
“Temos feito chegar investimentos em valorização profissional, alimentação escolar, conectividade e infraestrutura. Temos avançado porque acreditamos que o professor é o retrato do nosso compromisso com a educação. É por eles, e por cada estudante, que seguimos firmes no trabalho de cuidar das pessoas”, concluiu.
A fala vem logo após uma grande conquista para a categoria dos profissionais da educação, que tiveram um grande reajuste salarial, após anos de reivindicações. O piso salarial na rede estadual passou a superar os R$4 mil (com R$4.027,76 iniciais), podendo chegar até R$7.878,31, dependendo do tempo de trabalho e também de suas gratificações.
Confira toda a tabela de remuneração dos professores abaixo:
Brasiléia receberá R$ 1,3 milhão do governo federal para recuperação de desastres naturais
Repasse autorizado pela Defesa Civil Nacional integra pacote de R$ 6,4 milhões para 14 municípios brasileiros; recursos serão destinados a ações emergenciais
O município de Brasiléia, no Acre, foi contemplado com um repasse de R$ 1,3 milhão do governo federal para auxiliar nas ações de resposta e recuperação de desastres naturais. O valor foi autorizado nesta quarta-feira (15) pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, e publicado no Diário Oficial da União.
Os recursos fazem parte de um total de R$ 6,4 milhões que serão distribuídos entre 14 municípios brasileiros atingidos por enchentes, chuvas fortes ou outros tipos de danos. De acordo com o MIDR, a liberação do dinheiro segue critérios técnicos que avaliam a extensão do desastre, o número de desabrigados e desalojados, e as necessidades detalhadas nos planos de trabalho apresentados pelas prefeituras.
Além de Brasiléia, outras cidades localizadas em estados como Rio Grande do Sul, Goiás, Pará, Amazonas e Maranhão também foram beneficiadas com os repasses emergenciais.
Critérios de destinação
- Análise técnica do tamanho do desastre
- Número de desabrigados e desalojados
- Necessidades apresentadas nos planos de trabalho das prefeituras
Contexto nacional
Valor total distribuído: R$ 6,4 milhões
Municípios beneficiados: 14
Estados contemplados: Acre, Rio Grande do Sul, Goiás, Pará, Amazonas e Maranhão
O recurso chega em momento crítico para municípios acreanos historicamente vulneráveis a eventos climáticos extremos, com enchentes e alagamentos frequentes na região do Alto Acre. A medida reforça a estratégia federal de apoio a governos locais no enfrentamento de desastres naturais.
“Aqui não é bagunçado”: presidente da Câmara reage a ataques de vereador acusado de tentativa de estupro em Manoel Urbano
O presidente Cleyton Nogueira reagiu de imediato, exigindo respeito e lembrando que a Câmara tem regras e hierarquia
A sessão da Câmara de Vereadores de Manoel Urbano, realizada na última terça-feira, 14, foi marcada por tensão e confronto direto entre o vereador Piqueno Fortunato (PP) — que responde na Justiça por tentativa de estupro, violência psicológica e perseguição contra uma adolescente de 13 anos — e o presidente da Casa, Cleyton Nogueira (PP). Visivelmente alterado, Piqueno interrompeu a condução da sessão e tentou tumultuar os trabalhos legislativos.
O desentendimento começou durante a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação (CLJR) sobre o Projeto de Lei nº 04/2025, que regulamenta a Lei nº 557/2024 e cria a Secretaria de Comunicação da Câmara. Sem demonstrar domínio sobre o tema, o vereador afirmou que desconhecia o projeto e tentou desautorizar a Mesa Diretora.
“Na verdade, eu nem votei. Eu não tenho nem conhecimento desse projeto, e o relator dessa comissão não era eu pra ler, não, hein, presidente?”, disse o parlamentar, em tom de ironia.
O presidente Cleyton Nogueira reagiu de imediato, exigindo respeito e lembrando que a Câmara tem regras e hierarquia. “Aqui ninguém bagunça esta Casa. O relator não é obrigado a ler toda vez; o secretário pode apresentar o relatório de qualquer comissão. Vamos ter educação”, retrucou o presidente.
Incomodado com a resposta, Piqueno voltou à tribuna, elevando o tom e acusando o presidente de perseguição política, mesmo sendo ele o responsável por uma das maiores crises de imagem da Câmara após sua prisão em flagrante, em maio deste ano.
“Quero deixar claro que esta Casa demonstra desrespeito. Não sou seu menino nem seu criado pra o senhor vir querer chamar minha atenção aqui. Não houve encontro das comissões para tratar do projeto. Estou sendo alvo de perseguição política pelo presidente”, afirmou, tentando inverter a narrativa.
Durante a transmissão ao vivo pelo YouTube, diversos internautas reagiram às declarações de Piqueno, pedindo que ele respeitasse o Regimento Interno e lembrando que ele responde a processo grave no Tribunal de Justiça do Acre. O vereador, no entanto, manteve o discurso de vítima.
“Quero dizer um internauta que, não tenho que agradecer ao presidente. Estou sendo perseguido pelo presidente desta Casa desde janeiro”, insistindo nas acusações.
Em resposta, Cleyton Nogueira foi enfático e lembrou que, ao contrário das acusações, a presidência sempre agiu dentro da legalidade, inclusive garantindo proteção ao próprio Piqueno quando ele esteve afastado após sua prisão.
“Todos aqui são parlamentares eleitos pelo voto do povo e devem agir com responsabilidade. O projeto não foi feito às escondidas. Se o senhor não acompanhou, foi por falta de interesse. Não há espaço para espetáculo ou desmoralização desta Mesa. Transparência não falta aqui”, finalizou o presidente.
