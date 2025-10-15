Sistemas da Sefaz do Acre ficam fora do ar e afetam emissão de documentos fiscais

Secretário Aberson Carvalho destacou em pronunciamento o trabalho fundamental dos educadores para a construção da educação pública no estado

O Dia do Professor foi marcado no Acre pelo reconhecimento ao trabalho fundamental dos educadores na construção da educação pública estadual. Em pronunciamento oficial, o secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, enalteceu a dedicação e o compromisso desses profissionais, com menção especial aos que atuam nas regiões mais remotas do estado.

A data celebra a atuação dos professores que, mesmo diante dos desafios logísticos e das barreiras geográficas características da região amazônica, mantêm seu compromisso com o desenvolvimento educacional acreano. O secretário destacou que o trabalho desses profissionais vai além da sala de aula, contribuindo para a formação cidadã e o futuro das novas gerações em todo o estado.

“Ser professor na Amazônia é um ato honrado. A educação do Acre tem chegado a todos os cantos do nosso estado, muitas vezes onde o único servidor público presente é o professor. É ele quem ensina mesmo na floresta, enfrentando distâncias, rios e ramais, com o compromisso de garantir o direito de aprender”, afirmou Carvalho.

O secretário destacou que, mesmo diante de desafios geográficos e estruturais, o governo tem investido na valorização da categoria.

“Temos feito chegar investimentos em valorização profissional, alimentação escolar, conectividade e infraestrutura. Temos avançado porque acreditamos que o professor é o retrato do nosso compromisso com a educação. É por eles, e por cada estudante, que seguimos firmes no trabalho de cuidar das pessoas”, concluiu.

A fala vem logo após uma grande conquista para a categoria dos profissionais da educação, que tiveram um grande reajuste salarial, após anos de reivindicações. O piso salarial na rede estadual passou a superar os R$4 mil (com R$4.027,76 iniciais), podendo chegar até R$7.878,31, dependendo do tempo de trabalho e também de suas gratificações.

Confira toda a tabela de remuneração dos professores abaixo:

Relacionado

Comentários