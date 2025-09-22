Sistema Público de Comunicação é campeão da 23ª edição do Campeonato da Imprensa

O time do Sistema Público de Comunicação ganhou o título de campeão do Campeonato da Imprensa, copa organizada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre, neste domingo, 21, em jogo contra a equipe da TV Acre, no campo da Associação Atlética Banco do Brasil, em Rio Branco.

Em uma manhã quente e de muito sol, as duas equipes tiveram uma partida acirrada até a abertura do placar pelo time do Sistema Público.

“A gente sabia que ia ser difícil, perdemos de 4×1 na fase de grupos, mas hoje todo mundo contribuiu para que a gente pudesse sair daqui com o título”, disse Eric Alencar, jogador do Sistema Público e craque da partida, que fez dois gols no jogo.

Após a abertura do placar, o time vencedor conseguiu manter o ritmo de jogo e garantiu uma vitória convincente por 3×0 em cima do time adversário.

Matheus Lopes, jogador da TV Acre e artilheiro do campeonato, com 11 gols, explicou que devido a desfalques o timo performou abaixo do habitual.

“A gente teve as oportunidades, com o time bem encaixado, estávamos com o desfalque dos nossos dois zagueiros principais e com a correria do jogo não conseguimos fazer o dever de casa. Ganhamos de 4×1 deles na fase de grupos, a gente tava confiante nesse jogo aí, mas hoje deixamos a desejar e infelizmente não saímos com a vitória nesse domingo”, falou.

A partida deste domingo marcou a final do Campeonato da Imprensa, deixando torcedores e jogadores ansiosos pela 24ª edição, no próximo ano.

