O sistema de segurança de uma farmácia localizada na Avenida Rui Lino, próximo ao 5º Batalhão da Polícia Militar localizado em Brasiléia, não intimidou quatro elementos a entrar no estabelecimento, se aproveitando que havia apenas uma atendente para praticar o assalto.

A ação dos bandidos não durou dois minutos, mas o suficiente para lavar medo, o pouco dinheiro que havia no caixa (valor não revelado) e algumas coisas, como preservativos, principal alvo do quarteto.

Na ação, se pode notar quando um dos envolvidos mostra uma arma debaixo da camisa e inicia a ação criminosa, até dois deles passar para o lado oposto do balcão, para pegar o que havia dentro da gaveta do caixa.

A funcionária manteve a calma até o momento dos meliantes saírem tranquilamente, no momento que chega mais duas pessoas. Um carro que estava esperando do outro lado da rua dando apoio ao quarteto, está sendo investigado.

Com as imagens, já foi possível identificar um dos bandidos, que esteve envolvidos no assalto a uma revendedora de gás no lado boliviano, no segundo semestre de 2019.

As autoridades da fronteira já estão no caso e acreditam que todos os envolvidos poderão ser identificados e detidos nas próximas horas.

Comentários