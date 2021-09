Sistema de segurança registra acidente entre veículos em cruzamento de Brasiléia

Era por volta de 12h35 deste domingo, dia 26, quando dois veículos se envolveram em um acidente no Bairro Ferreira Silva, parte alta da cidade de Brasiléia. Segundo mostra as imagens de um sistema de segurança, ambos veículos se chocaram em um cruzamento da Rua Miguel de Assis com a Ernestino do Amaral.

O veículo Hyunday/HB20 de cor branca, transitava na preferencial quando um VW/Saveiro de cor vermelha teria invadido a preferencial, fazendo com que o impacto fosse inevitável na lateral direita, causando muitos danos em ambos os veículos.

Nas imagens, se percebe que ambos estavam em baixa velocidade, fato esse que evitou um acidente mais grave, deixando as pessoas envolvidas com ferimentos graves, ou até morte no local.

Todos os ocupantes saíram ilesos do acidente, sem ferimentos graves. As autoridades policiais estiveram no local, onde puderam acalmar os ânimos que estavam um pouco alterados e por não terem chegado a um acordo, foi elaborado um relatório e entregue para cada um dos envolvidos na delegacia.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), dois dos envolvidos se submeteram ao exame do hetilômetro (bafômetro), sendo que ambas as partes apresentavam teor alcoólico no sangue acima do permitido (0,72 e 1,00) configurando crime de trânsito.