Por meio de uma parceria com a Árvore Livros, o Sistema Positivo de Ensino passa a disponibilizar gratuitamente 500 livros digitais para todos os professores e estudantes, da Educação Infantil ao Ensino Médio, das mais de 1.800 escolas conveniadas em todo o país. O objetivo é estimular a leitura durante e após a pandemia. “Este período de isolamento social pode ser precioso para o início de uma relação mais próxima e duradoura com os livros”, afirma a diretora pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, Acedriana Vogel.

Segundo ela, o contato com livros, seja escutando histórias contadas por adultos ou lendo por si próprio, tem um potencial enorme de estímulo às funções executivas e para a aquisição da linguagem e escrita em crianças e adolescentes. “Cientes do poder real que os livros possuem no desenvolvimento de um indivíduo, desde a infância até a fase adulta, pais e educadores devem estimular ao máximo a leitura para filhos e alunos. E neste período de quarentena, com as aulas presenciais suspensas, ler pode ajudar a combater o ócio, o desânimo e o excesso de exposição às telas. A leitura pode ser uma janela que se abre para infinitas possibilidades e viagens nesse momento de tantas limitações e restrições”, ressalta a diretora.

O anúncio da parceria do Sistema Positivo de Ensino com a Árvore Livros foi feito na última quinta-feira, por meio de uma live que contou com a presença dos autores e ilustradores Marilda Castanha e Nelson Cruz, além da contadora de histórias Flávia Scherner, do canal de contação de histórias infantis Fafá conta. Com a parceria, mais de 480 mil alunos e 44 mil professores de escolas conveniadas terão acesso aos livros digitais para ler onde e quando quiser, além de outros recursos disponíveis na plataforma, como ferramenta de indicações, trilhas de leitura, relatórios que acompanham o progresso dos alunos e concursos literários.

As obras são catalogadas na plataforma de acordo com o ano escolar do aluno, permitindo que cada um acesse somente os títulos destinados à sua faixa etária. Outro recurso disponível na plataforma é a Banca, onde alunos e professores terão acesso a jornais e revistas de todo o mundo. Tudo isso em um ambiente gamificado, com recursos lúdicos que acabam atraindo e estimulando a leitura de forma divertida para crianças e adolescentes. “Nós queremos transformar a educação no país por meio da leitura. A parceria entre a Árvore e o Sistema Positivo de Ensino vai com certeza gerar muitos bons frutos, nos possibilitando chegar em cada vez mais escolas e ajudando os educadores na missão de formar cada vez mais leitores”, afirma Letícia Reina, diretora pedagógica da Árvore. Todos os recursos da Árvore Livros poderão ser acessados pela própria plataforma do Sistema Positivo de Ensino, o Positivo On. A parceria estará disponível em todas as escolas conveniadas até dezembro.