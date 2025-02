Sistema de captação transborda e deixa Epitaciolândia sem abastecimento de água potável até à próxima quinta-feira, dia 6

A capacitação faz parte das ações da Força Nacional para padronizar procedimentos operacionais e aperfeiçoar técnicas utilizadas por agentes de segurança em diferentes regiões do país

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre (PCAC), Dr. Henrique Maciel, recebeu na última segunda-feira, 03, o coordenador-geral de Polícia Judiciária e Científica da Força Nacional, Pedro Filipe Cruz Cardoso de Andrade. O encontro contou com a presença do coordenador da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Dr. Alcino Ferreira Júnior, do diretor da Academia de Polícia (Acadepol), Dr. Fabrízzio Sobreira, e do agente de polícia civil Adelzírio Maciel.

A visita de Pedro Filipe ao estado tem como objetivo acompanhar o andamento da 100ª Instrução de Nivelamento e Conhecimento (INC), que está sendo realizada em Cruzeiro do Sul. A capacitação faz parte das ações da Força Nacional para padronizar procedimentos operacionais e aperfeiçoar técnicas utilizadas por agentes de segurança em diferentes regiões do país.

Durante o encontro, as autoridades discutiram a importância da parceria entre a Polícia Civil do Acre e a Força Nacional para o fortalecimento da segurança pública. Um agente da PCAC, que atualmente integra a Força Nacional, está acompanhando de perto o coordenador-geral na execução da instrução.

A realização da INC em Cruzeiro do Sul reforça o compromisso da Polícia Civil em garantir a qualificação contínua de seus profissionais, ampliando a capacidade de resposta diante dos desafios da segurança pública no estado.

