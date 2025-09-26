Brasil
Sistema de alerta da Defesa Civil será testado no Centro-Oeste sábado
Moradores do Distrito Federal e de mais 12 municípios dos três estados da região Centro-Oeste receberão em caráter de teste, neste sábado (27), a partir das 15 horas (horário de Brasília), alertas de emergência demonstrativos da Defesa Civil sobre riscos de desastres naturais de grande perigo.
A meta do teste da ferramenta Defesa Civil Alerta (DCA) é simular o aviso às pessoas que estejam em localidades com risco iminente, por exemplo, de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo, entre outros, para possam adotar medidas de proteção.
Além de Brasília e regiões administrativas do Distrito Federal, os seguintes municípios estão na lista para receber alertas simulados sobre a iminência de risco de desastres naturais:
· Goiânia, Itumbiara, Formosa e Cidade de Goiás, em Goiás;
· Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul;
· Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra e Rio Branco, em Mato Grosso.
Os alertas serão sonoros e/ou visuais enviados a todos os aparelhos celulares das localidades em teste, conectados à rede móvel de tecnologia 4G ou 5G. A comunicação de riscos será feita na língua portuguesa, inicialmente.
Como funciona
O dispositivo Defesa Civil Alerta usa tecnologia de transmissão via telefonia celular e o serviço é gratuito. Não é necessário cadastro prévio do usuário para receber as mensagens de alerta. Os smartphones lançados a partir de 2020 são compatíveis com a ferramenta. Por padrão, os aparelhos estão habilitados.
Por isso, o usuário não precisa alterar qualquer configuração no próprio celular para receber as mensagens enviadas.
O recurso funciona independente do pacote de dados móveis. O alerta aparecerá na tela do aparelho sobreposto a qualquer conteúdo que esteja sendo acessado no celular, mesmo que o usuário esteja usando internet, vendo vídeos ou ouvindo música ou com o aparelho no modo silencioso.
Porém, se o celular estiver somente conectado no Wi-Fi, o alerta não será recebido, porque é necessário estar conectado à rede móvel 4G ou 5G.
Para pessoas com dificuldades visuais, além do alerta sonoro, existe uma funcionalidade no celular que permite a leitura do alerta.
Prevenção de desastres
O Defesa Civil Alerta moderniza o sistema de prevenção de desastres do país e complementa os envios de alertas por outros meios, que não serão substituídos: SMS, TV por assinatura, Whatsapp, Telegram e Google Public Alerts.
A depender da gravidade do alerta, o sistema também poderá emitir um sinal sonoro similar a uma sirene.
O conteúdo dos alertas e o momento de envio dos conteúdos são de responsabilidade dos departamentos de defesas civis de estados e municípios.
Não haverá cobrança para o recebimento de alertas de emergência. Desta forma, qualquer contato recebido em nome de prestadora ou instituição solicitando o pagamento de valores representa uma tentativa de golpe.
Sistema testado
O Defesa Civil Alerta (DCA) foi desenvolvido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com suporte técnico da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e participação do Ministério das Comunicações (MCom), Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom-PR), operadoras de telefonia móvel e defesas civis estaduais e municipais.
A implantação do DCA foi feita em fases. Os primeiros alertas do Defesa Civil Alerta (DCA) foram emitidos em agosto de 2024, na etapa piloto realizada em 11 municípios das regiões Sul e Sudeste. A partir de 4 de dezembro de 2024, todos os estados dessas regiões estavam aptos a utilizar a tecnologia.
Em junho deste ano, após capacitações realizadas entre março e abril, os nove estados do Nordeste também passaram a contar com o sistema. O envio de alerta de demonstração foi feito em 14 de junho, com início oficial da operação em 18 de junho.
As regiões Norte, Centro-Oeste e o Distrito Federal já tiveram seus agentes estaduais de defesa civil capacitados em maio e junho passado.
Este mês, o serviço será habilitado no Norte do Brasil.
Por fim, com a etapa de teste na região Centro-Oeste, o Defesa Civil Alerta estará disponível, efetivamente, às populações do Centro-Oeste, no mês de outubro de 2025.
Os testes deste sábado concluirão a nacionalização da nova ferramenta da Defesa Civil Nacional para desastres de grande perigo.
Dúvidas
Saiba mais sobre a ferramenta Defesa Civil Alerta no site do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
Em caso de dúvidas sobre os sistemas de alerta de desastres, é possível entrar em contato com a Anatel por meio dos canais de atendimento disponíveis (telefone 1331 ou pelo Anatel Consumidor – Portal da Agência ou com os órgãos competentes de defesa civil do Distrito Federal, estado ou município.
Outro tipo de alerta
Se o usuário de celular também quiser receber alertas de emergência via WhatsApp é necessário se cadastrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou pelo link, e, em seguida, interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um “Oi”.
Após essa primeira interação, o usuário poderá compartilhar sua localização atual ou escolher qualquer outra do seu interesse e, dessa forma, receber as mensagens encaminhadas pelos órgãos de defesa civil locais.
Com o apoio do governo, REM Acre transforma propriedade de Rio Branco em modelo de sustentabilidade na produção de leite
O REM Acre Fase II é financiado pela Alemanha e pelo Reino Unido e tem como objetivo reduzir o desmatamento, promover o desenvolvimento de baixo carbono e incentivar práticas que melhorem a produtividade sem abrir novas áreas de floresta
De um cenário de solo degradado, onde quase nada brotava, à produção diária de mais de 150 litros de leite. Essa é a história de Valdomiro Rufino Bento, proprietário do Rancho São Bento, em Rio Branco, pequeno produtor rural que abriu as porteiras de sua propriedade na última quarta-feira, 24, para receber a primeira visita técnica à Unidade Demonstrativa da Pecuária Diversificada Sustentável, da Cadeia Produtiva da Bovinocultura, das Missões de Monitoramento 2025. A ação integra o Programa REM Acre Fase II, que busca fortalecer a pecuária sustentável no estado.
“Quando cheguei aqui, tirava 40 litros de leite por dia. Hoje, consigo tirar mais de 150. Antes eu nem morava na propriedade, vivia de aluguel. Agora tenho minha casa aqui, fruto desse trabalho”, contou, emocionado, Valdomiro, que vê no leite não apenas sua principal fonte de renda, mas também a chance de conseguir independência e dignidade.
O REM Acre Fase II é financiado pela Alemanha e pelo Reino Unido e tem como objetivo reduzir o desmatamento, promover o desenvolvimento de baixo carbono e incentivar práticas que melhorem a produtividade sem abrir novas áreas de floresta. Além de apoiar agricultores familiares como Valdomiro, o programa também beneficia povos indígenas e comunidades tradicionais, sendo considerado referência mundial nos mecanismos de REDD+ (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação florestal).
No caso de Valdomiro, os resultados são visíveis. A propriedade, de aproximadamente 10 hectares, recebeu insumos como calcário e fertilizantes, além de suporte técnico da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri). O trabalho de recuperação das pastagens mudou completamente a paisagem: o que antes era terra seca e improdutiva, hoje é pasto verde, mesmo em pleno período de estiagem.
Segundo o técnico da Seagri, Jalceyr Pessoa, a propriedade se tornou exemplo de manejo sustentável: “Além de recuperar o solo, implantamos boas práticas que garantem o bem-estar dos animais e do produtor. O Valdomiro hoje ordenha com tecnologia, gastando menos tempo e garantindo mais qualidade. A fazenda virou referência, recebendo visitas de outros produtores que querem conhecer esse modelo”, explicou.
Para Valdomiro, o apoio recebido foi decisivo: “Um pequeno produtor não consegue caminhar sozinho. Esse incentivo nos dá esperança e vontade de continuar. O programa trouxe não só insumos, trouxe mais confiança ao meu trabalho. Hoje, vejo que minha produção se destaca até em comparação a propriedades maiores”.
Atualmente, a Cadeia Produtiva da Bovinocultura mantém 18 Unidades Demonstrativas em 16 municípios, beneficiando 325 produtores. Somente em 2025, já foram entregues mais de 360 toneladas de calcário e 95 toneladas de fertilizantes. Para 2026, a expectativa é que as unidades passem a contar também com sistemas de energia solar, tornando o processo ainda mais eficiente e sustentável.
A visita da comitiva internacional, com representantes do Reino Unido e do Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW), reforçou a importância do Acre como laboratório vivo de soluções de baixo carbono. Mais do que números, a experiência de Valdomiro mostra que o futuro da pecuária amazônica pode ser escrito de forma sustentável, unindo produção, preservação e dignidade no campo.
Biografia do ex-governador Orleir Cameli será lançada em Cruzeiro do Sul
A noite autógrafos será neste sábado, 27, às 19h30, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, e contará com uma exposição de fotos, condecorações e objetos pessoais representativos da vida do personagem biografado
Uma história de dedicação e de amor. É assim que é possível descrever a relação entre a ex-primeira-dama Beatriz Cameli, com o seu falecido marido, o empresário, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-governador do Acre, Orleir Cameli. Durante anos, dona Beatriz colecionou retratos, documentos, medalhas, diplomas, recortes de jornais e, posteriormente, depoimentos de quem conviveu com Orleir.
O resultado é o livro “Orleir Cameli – Um homem à frente de seu tempo”. A autora dedicou-se por mais de dez anos para oferecer aos leitores um relato completo sobre a vida empresarial, política e familiar de Cameli, que faleceu em 2013.
A noite autógrafos será neste sábado, 27, às 19h30, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, e contará com uma exposição de fotos, condecorações e objetos pessoais representativos da vida do personagem biografado. Deverão participar do evento diversas personalidades da política, como o governador Gladson Camelí, sobrinho de Orleir, e da vida empresarial do Acre.
Dona Beatriz revela seus propósitos ao escrever a biografia
“O que me motivou foi colocar em palavras escritas a integridade, a coragem e a maneira como o Orleir levou a vida empresarial, política e familiar, todas as suas ações que eu observava no dia a dia. Então pensei que isso teria que entrar para a história”, conta a autora.
Outro aspecto abordado no livro é a defesa do ex-governador e ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, que, segundo dona Beatriz, recebeu muitas acusações injustas.
“Quis fazer justiça a um homem que lutou pelos seus sonhos. Muitas vezes os seus desafetos quiseram derrubá-lo. Então nesse livro eu conto a verdade, com a narração de fatos ocorridos durante os seus quatro anos à frente do governo do Acre. Inventaram histórias sobre ele ter diversos CPFs e que possuía um avião. Isso nunca foi provado e essa biografia faz a defesa da memória de um homem que dedicou a vida ao seu povo”, conta.
Gol anuncia fim das negociações de fusão com Azul
A Gol, controlada pelo Grupo Abra, anunciou na noite desta quinta-feira (25) o fim das negociações para uma possível fusão com a Azul.
Em comunicado, a companhia informou que a controladora Abra notificou oficialmente a Azul sobre o encerramento das tratativas, iniciadas após a assinatura de um Memorando de Entendimentos em janeiro deste ano.
O anúncio também é valido para o acordo de compartilhamento de voos (codeshare), anunciado pelas companhias em maio de 2024.
Segundo a Gol, apesar da disposição inicial em avançar, as discussões não tiveram progresso nos últimos meses devido ao foco da Azul em seu processo de reestruturação internacional. A Abra destacou que a assinatura do acordo preliminar ocorreu em um cenário distinto do atual e, por isso, optou por encerrar as conversas.
Ainda assim, o grupo reforçou que acredita no mérito de uma futura combinação de negócios entre as duas companhias e afirmou estar aberto a retomar diálogos com os diferentes atores do setor.
Em nota, o Ministério de Portos e Aeroportos declarou que acompanha a decisão e ressaltou que o setor aéreo brasileiro se mantém em crescimento, com aumento na demanda por voos domésticos e internacionais.
O governo destacou que o país seguirá contando com três grandes companhias aéreas — Gol, Azul e Latam —, garantindo competitividade e mais opções para os passageiros.
Fonte: CNN
